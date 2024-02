¿Por qué podrías odiar a los influencers que antes amabas?

La gente recurre cada vez más a foros de chismes como Tattle Life, Guru Gossip, GOMI (“Get Off My Internets”) o Blogsnark para criticar a las personas influyentes que siguen. En esos foros, los usuarios seleccionan todo, desde el contenido de las redes del influencer hasta su apariencia. Incluso sus relaciones con sus amigos, parejas e hijos están bajo escrutinio. Sin embargo, en los foros se repite una frase sorprendente: “Yo la amaba”.

Muchos usuarios del foro son antiguos fans de los influencers, a los que ahora critican públicamente. ¿Pero por qué sucede este fenómeno?

Los influencers se destacan por establecer relaciones parasociales con sus seguidores. Se trata de relaciones que son en gran medida unidireccionales, pero que los seguidores experimentan como recíprocas.

Muchos de ellos a menudo pueden sentirse como amigos, aunque probablemente desconozcan la existencia de sus seguidores. Estos personajes suelen saltar a la fama compartiendo detalles íntimos de sus vidas, pero luego imponen límites para proteger su privacidad y salud mental, lo cual suele destruir la ilusión de intimidad, provocando la ira de los seguidores que se sienten con derecho a omitir información. Un usuario del foro observó:

"No puedes compartir una relación con tus seguidores durante la mayor parte de diez años y luego no abordar adecuadamente la ruptura... Ella estableció los límites y el nivel de privacidad en su vida. No puede simplemente cambiarlos de repente y no esperar una reacción", dijo.

Cuando nos sentimos excluidos por un influencer, nuestros sentimientos pueden volverse cada vez más hostiles. Sin embargo, en lugar de simplemente dejar de seguirlos, muchos recurren a foros de chismes para llenar los “vacíos narrativos” con sus propias teorías, respaldadas con “evidencias” reunidas a través de extensas investigaciones en línea.





Los influencers crean la ilusión de que las relaciones de sus seguidores son recíprocas dando “me gusta” y respondiendo a sus comentarios. Pero a medida que su audiencia crece se vuelven menos receptivos





Desde inspeccionar cada detalle de sus publicaciones hasta acceder a las cuentas de la empresa, los carteles se comprometieron a descubrir los detalles ocultos de las vidas de los influencers. Celebraron las teorías que demostraron ser correctas, como cuando se anunció un embarazo o una ruptura que se sospechaba desde hacía mucho tiempo, y se felicitaron por su "trabajo de detective".

Nuestros hallazgos indican que los foros de chismes permiten a los usuarios superar los sentimientos de exclusión al recrear la ilusión de que conocen íntimamente al influencer.





Sentirse ignorados

Los influencers crean la ilusión de que las relaciones de los seguidores con ellos son recíprocas dando “me gusta” y respondiendo a sus comentarios. Sin embargo, a medida que su audiencia crece, normalmente se vuelven menos receptivos.

Muchos también eliminan y bloquean comentarios que contienen determinadas palabras clave. Esto lleva a que algunos seguidores se sientan ignorados. Como observó un cartel de nuestro estudio:

La veo constantemente haciendo preguntas en Twitter o Instagram y sus seguidores le dan opiniones o comentarios muy agradables e incluso recomendaciones y consejos. Ella nunca responde, ni les da las gracias o simplemente los reconoce con el pequeño botón de corazón o pulgar hacia arriba.

Los miembros del foro perpetuaron la creencia de que los influencers leían los foros. Con frecuencia interpretaban el contenido de las redes sociales de los influencers como intentos de abordar las críticas publicadas por los miembros del foro, con publicaciones como: "¿Podría hacer más obvio que está abordando todo lo que se discute aquí?". y “Esta era ella dirigiéndose a nosotros nuevamente”.

Sentirse explotados

A medida que crece la fama de un influencer, este se beneficia de sus seguidores a través de asociaciones y patrocinios de marcas cada vez más lucrativos. Pero los seguidores pueden sentirse explotados cuando los influencers sólo publican contenido con una ganancia comercial directa.

Los seguidores también expresaron su frustración cuando los influencers no revelaron claramente los anuncios pagados y utilizaron el foro para facilitar la presentación de informes masivos de publicaciones que no cumplían con las normas a la Autoridad de Normas de Publicidad.

La intensidad de las relaciones parasociales de los seguidores con personas influyentes significa que incluso cuando la relación se caracteriza por la hostilidad, no pueden simplemente alejarse sino que buscan formas alternativas de mantener la relación y restablecer la intimidad perdida.

Si tus propios sentimientos hacia tu influencer favorito están empezando a amargarse, intenta simplemente permitir que la relación parasocial se desvanezca con el tiempo. Así como acechar a un ex en las redes sociales a menudo hace más daño que bien, los foros de chismes son una tentación atractiva, pero a menudo poco saludable.





* Académicas de las universidades de Cardiff y Lancaster.