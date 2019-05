¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

Hoy amanecimos en redes sociales con frases como... "Que la fuerza te acompañe" o “May the 4th Be With You”, esto gracias a los fanáticos a Star Wars que hoy festejan el día de esta importante Saga de ciencia ficción.

How are you celebrating Star Wars Day? Show us your fan art, cosplay, and more by using the #MayThe4thBeWithYou and #StarWarsDay hashtags! pic.twitter.com/x5v95hUO7T — Star Wars (@starwars) 4 de mayo de 2019

Pero... ¿Por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

Todos podrían imaginar que el origen de esta fiesta fue creada por los millones de fans en todo el mundo que conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas, pero no, la gran fase se remonta a 1979 cuando en el periódico London Evening News miembros del Partido Conservador felicitaron a Margaret Thatcher con la frase “May the 4th Be With You” por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido.

Este año será inolvidable para los fanáticos de esta saga, ya que se conmemoran 41 años de la primera película de la saga “Star Wars: A New Hope”.

También es un día de homenaje, puesto que será el segundo año sin la gran princesa Leia.

Sin olvidar que se llevó a cabo el tan esperado estreno del filme "Star Wars: The Last Jedi", el cual dejó enloquecidos a todos sus fans.

En el mundo los fans de Star Wars festejan el día con concursos de Cosplay, maratones de la saga, así como foro de discusiones.

¿Tú como lo festejarás?