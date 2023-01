Por un poco de amor de RBD: fans de Monterrey acampan por días para conseguir boletos

Tras el anuncio del regreso de la popular banda de pop RBD a los escenarios, miles de fanáticos han hecho lo imposible para conseguir boletos, como ocurrió en Monterrey, Nuevo León.

En una serie de fotografías y videos que circularon en internet puede verse a varios jóvenes acampando a las afueras del Parque Fundidora. Cabe decir que es en Monterrey donde RBD iniciará su “Soy Rebelde Tour”.

"Pese al frío, conseguiremos boletos"

Pese a las bajas temperaturas que pueden llegar a los 5 grados, algunos regios no le temen al frío y sin dudarlo, acampan afuera del Parque Fundidora para comprar los primeros boletos de RBD.

“Las oportunidades sólo se dan una vez [...] Más de 15 años ya es difícil volverlos a ver”, dicen los jóvenes.

“El frío es mental, no tenemos frío, tenemos más emoción, tenemos todo el día y desde la noche también, y no nos vamos a ir hasta tener nuestro boleto en físico”, recalca una de las jóvenes que acampan.

La venta de boletos comenzó al mediodía y los precios van de los 700 pesos hasta los tres mil 700.





“Aunque digan que ya no hay boletos, no nos importa”, recalcó el grupo que confesó llevar cerca de 24 horas acampando.

Algunos comentaron que hacen home office, y que “van y vienen” de sus cosas por víveres o ropa, y añaden que esperaban más grupos para hacerse compañía.

Aseguraron que estaban dispuestos a “hacerlo todo” por boletos y recalcaron que “es un sueño casi imposible que (la reunión) esté sucediendo".

Fans celebraron bailando el anuncio de “Soy Rebelde Tour”

En redes sociales puede verse a los fans, muy felices, cantando un fragmento de “Tras de mí”:

“Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí...” , entonan mientras todos lucen el característico atuendo tricolor de la banda de pop, corbata negra, camisa blanca y saco rojo.

Aunque los fanáticos de RBD ya están más crecidos, no dejan de lucir el atuendo escolar de forma orgullosa, por lo que se espera un sold out en todas sus fechas.





RBD es una banda que debutó en el 2004 y estaba conformada por Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera. SIguiendo el Ejemplo de "Rebelde Way" y "Erreway", Televisa adquirió los derechos para crear su propia versión la cual tuvo un éxito rotundo, el cual persiste hasta la fecha.

No obstante, Poncho Herrera no estará presente, su ausencia de debe a que una revista dio a conocer que el actor había pedido 10 millones de dólares para volver con RBD, sin embargo, Alfonso salió a defenderse en su cuenta de Twitter y negó lo dicho en la publicación.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, dijo en su mensaje.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo”, finalizó.

|| Con información de Vania Solis ||