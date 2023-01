Ya no sobrevivas por pura ansiedad, RBD anuncia nueva fecha en CDMX

RBD tendrá una nueva fecha dentro de su gira Soy Rebelde Tour en la Ciudad de México, así lo dio a conocer Ocesa ante la positiva respuesta que se ha tenido de los fans de la banda de pop mexicana.

A través de la cuenta de Twitter de la promotora de conciertos, este martes se anunció que el Foro Sol tendrá dos presentaciones de los Rebeldes.

"Debido al gran interés una no es suficiente", se lee en la publicación. Esta segunda fecha será el 30 de noviembre y la primera fecha anuncia fue para el 1 de diciembre.

@Citibanamex presenta: Debido al gran interés, una no es suficiente...¡30 de noviembre segunda fecha en Foro Sol! #SoyRebeldeTour #RBDIsBack @RBD_oficial #PreventaCitibanamex: 26 de enero pic.twitter.com/ecuc2RflEp — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 25, 2023

RBD se presentará también en Guadalajara y Monterrey, en tierras regias presentarán su show el 24 de noviembre en el Estadio Móvil Súper, mientras que los tapatíos podrán verlos el 26 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo.

Ustedes están haciendo del #SoyRebeldeTour algo muy especial y por eso... ¡Agregamos nuevas fechas!❤️ Preventa 26 de enero. Venta general 27 de enero ¡Nos vemos pronto! 🌟☮️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/tKQA74kX1T — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 25, 2023

La icónica banda que surgió a partir de la telenovela Rebelde, a toma un segundo aire y llevará su tour por Estados Unidos y Brasil.

Algunas de las ciudades donde se presentarán son Nueva York, Chicago, Phoenix, Las Vegas y Miami entre otras ciudades estadounidenses. En el país sudamericano visitarán Sao Paulo y Río de Jainero.

Un reencuentro incompleto

A pesar de los rumores de que el sexteto podría volver a los escenarios, esto no sucedió así y los fans se sintieron un poco decepcionados ya que Alfonso Herrera no aceptó la invitación de Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez y Dulce María.

La polémica de su ausencia giró en torno a la publicación de una revista que dio a conocer que el actor había pedido 10 millones de dólares para volver con RBD, sin embargo, Alfonso salió a defenderse en su cuenta de Twitter y negó lo dicho en la publicación.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, dijo en su mensaje.

Recordó lo importante que el proyecto había sido para su carrera y cerró las especulaciones en torno a su regreso.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo”, finalizó.