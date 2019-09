Niña "amarra" el bullying y lo vende en moños a cinco pesos en Matamoros

Matamoros, Tam.- La humillación de la que pretendía ser objeto al ser exhibida en redes sociales por vender moños en la escuela donde cursa sus estudios, fue todo lo contrario, una estudiante del Cobat 02 de esta localidad logró el respaldo por una empresaria Quintanarroense para continuar con su micro empresa.

La menor de edad y estudiante del COBAT 02 de esta localidad fue captada en su lugar ofertando sus productos a cinco pesos, su fotografía fue subida a distintos grupos de Facebook como parte de un bullying de sus compañeros de salón. Sin embargo, fue todo lo contrario.

La empresa de moños en Quintana Roo, Tiendita de Minki ha ofrecido darle una capacitación y todo el material que la menor requiera, y así logre llevar su pequeño negocio a un nivel mayor manifestando que se debe impulsar el talento.

"No fomentemos la burla entre niños con memes, si me deprimía con las burlas cuando no existía face, imagínense ahora que eso se hace viral. Algo que parece inofensivo puede marcar a una persona para siempre. #noalbulling #comparte" se logra leer en la publicaciones en la cuenta de Facebook.

