Niño de 13 años hace historia al vencer a Tetris por primera vez

Los videojuegos suelen ser criticados porque suelen "quitar tiempo", no obstante, en muchas ocasiones puede sacar a relucir muchas aptitudes o talentos. Tal es el caso de la única persona en el mundo que ha podido vencer al clásico juego Tetris: un niño de 13 años.

Willis Gibson, conocido en el mundo virtual como Blue Scuti, hizo historia al superar todos los niveles del Tetris, un juego que se ha convertido en todo un clásico dentro de la cultura pop.

Cabe mencionar que no se trata de un jugador improvisado o común, Willis es un jugador competitivo de Tetris, y ahora se ha convertido en la primera persona del mundo en superar el juego en la NES original, pues al superar el nivel, la pantalla quedó completamente congelada.

En un dato que dimensiona el enorme logró de Blue Scuti, es que solamente la inteligencia artificial (IA) había logrado superar al Tetris, juego que en junio de 2024 cumplirá 40 años.

Willis "Blue Scuti" Gibson, 13, of Stillwater, Okla., is the first known person in the world to fully beat TETRIS in 34 years. pic.twitter.com/Vs2UcCxSOq — The Game Awards (@thegameawards) January 3, 2024

¿Cómo venció a Tetris?

Para los que no creen que Blue Scuti logró vencer a Tetris, todo quedó grabado en su directo, donde se ve al menor totalmente concentrado, nervioso y emocionado al mismo tiempo. A Willis le tomó 38 minutos en lograrlo.

En la parte final del video, pareciera que Blue Scuti fracasará y él mismo lo intuye, de forma sorpresiva encuentra una solución a su línea para que no se atascara mientras los bloques descienden por la pantalla a una velocidad ridículamente rápida.

Fue tras sortear el último bloque que la pantalla del Tetris se congeló, lo que dejó incrédulo a Willis, pues sabía lo que eso se significaba.

“¡Dios mío! ¡Sí! Me voy a desmayar, no puedo sentir mis manos". dijo el niño de 13 años.

El origen de Tetris

De acuerdo con la BBC, dicho juego fue creado por el soviético Alekséi Pázhitnov, matemático de la extinta Unión Soviética (URSS). El origen del juego matemático se remonta a los inicios de 1980, no obstante, el juego fue dado a conocer al mundo hasta 1986.

Al ser un juego soviético, el juego no llegó de forma inmediata a Occidente debido a la Guerra Fría, no obstante, en 1986, Robert Stein, empresario húngaro, que dio con el juego luego de que éste se hiciera famoso en toda la URSS y los países cercanos a ella.