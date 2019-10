[Video] Por "heroica acción", fan del beisbol se vuelve imagen de famosa cerveza

En el quinto juego de la Serie Mundial, un aficionado realizó una acción que dejó a todo mundo boquiabierto, su nombre es Jeff Adams, quien de acuerdo con los fanáticos del beisbol, de ahora en adelante será conocido como el "Héroe de la serie mundial".

El sujeto se dirigía a su asiento en el estadio después de ir a comprar un par de cervezas cuando Yordan Álvarez bateador de los Astros pegó un jonrón que acabó justamente donde iba caminando Adams, al ver que la pelota iba hacia él, Jeff optó por recibir el golpe en su pecho sin soltar las bebidas, latas de cerveza Bud Light.

Dicho suceso fue considerado como "heroico" por muchos, ya que el hombre en ningún momento soltó las preciadas bebidas y prefirió recibir el golpe de la bola antes que tirar las latas.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY — Bud Light (@budlight) October 28, 2019

Como era de esperarse, el video se volvió viral y funcionó como una especie de publicidad gratuita para Bud Light, ya que mucha gente vio el nombre de la marca al ver la hazaña de Adams.

De acuerdo con reportes del portal USA Today , la exposición que tuvo la empresa cervecera gracias a la viralización del video tendría un valor de 7.2 millones de dólares, tomando en cuenta toda la gente que lo vio.

Para recompensar a Jeff, Bud Light decidió regalarle un viaje gratis al sexto juego de la Serie Mundial en Houston, con la única condición que use una playera especialmente hecha por la empresa, en donde se puede apreciar su imagen sosteniendo la pelota y con la frase "Always save the beers" (Siempre salva las cervezas).

Update: We are in contact with our hero. He’s wearing this beauty to Game 6. pic.twitter.com/CobFG9q8kC — Bud Light (@budlight) October 29, 2019

Varios usuarios en Twitter iniciaron una campaña en donde le piden a Bud Light que recompense al hombre dándole cerveza gratis de por vida, sin embargo, hasta el momento no se sabe si la empresa accederá a esto.