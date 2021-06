[Video] Joven se viraliza cantando tema de Mónica Naranjo y la artista lo invita a concierto

Luego de cantar con gran alegría la canción titulada “Sólo se vive una vez“ de la artista Mónica Naranjo, el joven Alejandro Iván Zapata se hizo viral cuando se compartiera su video en redes sociales, llegando a la vista de la artista quien lo invitó a uno de sus conciertos.

El joven Alejandro Iván Zapata, quien es originario de la ciudad de México, pero tiene viviendo nueve años en el municipio de Moroleón, rápidamente se hizo viral luego de que un amigo publicara en redes sociales un video donde se mostraba muy contento cantando una famosa canción de Mónica Naranjo.

En las escenas del video, que dura poco menos de un minuto, se puede observar al joven disfrutando de una cerveza en un evento de autos, amenizando su momento a todo volumen con la canción “Sólo se vive una vez”.

Los hombres chingones navegan del rock al pop sin problema y a eso a las panteras nos gusta!!! 🙌🙌🙌 A ver quién me dice cómo se llama este león que está invitado a mi próximo concierto… 😍🙏💖 https://t.co/TiRAzANyIt — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) June 14, 2021

Luego de que el video se subiera a redes sociales rápidamente se hizo viral, e incluso gracias a la creatividad de las personas se realizaron varios memes al respecto, siendo el impacto tan grande que llegó a vista de la artista Mónica Naranjo.

La artista a través de su cuenta de Twitter solicitó el apoyo de las personas para dar con el paradero de Alejandro, aprovechando para invitarlo a su concierto debido al gran impacto que tuvo el video en redes sociales y que fue del agrado de miles de personas.

Alejandro dijo que un amigo subió el video sin esperarse el impacto que tendría.

"A mí siempre me ha gustado escuchar las canciones de Mónica Naranjo, me encanta desde que yo era un niño, toda la gente que me conoce sabe que yo soy un relajo en la borrachera y hacemos de todo, estando ya entonados nos gusta escuchar otro tipo de música a la que acostumbramos, sin embargo, la música de Mónica Naranjo me encanta".

Incluso comentó que el manager de Mónica Naranjo ya logró contactarlo por lo que hay oportunidad real de acudir a un concierto de ella en cuanto acuda a México, comentando que de no ser posible estaría conforme con que le envíe un video saludándolo.