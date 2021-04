[Video] Taxista se vuelve viral por no insultar y ofrecer disculpas a un motociclista

En la Ciudad de México, un taxista se vuelve noticia por la inusual reacción de empatía ante un motociclista que por poco le provoca un fatal accidente.

El momento se volvió viral en un video de TikTok que comenzó a circular este 14 de abril en donde se aprecia cómo al taxista avienta su unidad al motociclista pues no reparó en revisar si alguien venía atrás.

"¡Usa tus espejos!", le gritó el de la moto, el chofer se sinceró y respondió así: "Discúlpame, discúlpame hermano, no te vi"; la tensión se relaja hasta el punto donde chocan las manos en señal de paz.

¿Ya ven cómo sí podemos?🥲 pic.twitter.com/4uhuJVABLX — Leo Arriaga (@Radiohen) April 15, 2021

Los taxistas permisionados de la Ciudad de México no tienen una buena reputación entre la comunidad de conductores. Sus temerarias maniobras y conducción a alta velocidad con tal de ganar pasaje los ha conferido en un lugar de poca confianza.

Usuarios en Twitter celebraron la buena actitud del taxista en comentarios como: "Otro Mexico es posible". "No es tan difícil reconocer cuando te equivocas". Aplaudo la humildad del taxista para reconocer su error y pedir disculpas".

Otro Mexico es posible 🤭 https://t.co/gNKyxAbPxo — Caracolina (@Carolinagl16) April 15, 2021 No es tan difícil reconocer cuando te equivocas. pic.twitter.com/nhMwVkxHZs — Pedro Antonio Flores | Hágala (@hagala_) April 15, 2021 Aplaudo la humildad del taxista para reconocer su error y pedir disculpas. La verdad es que yo no le habría dicho nada malo al motociclista, pero tampoco habría pedido disculpas.

Según yo, el motociclista no circula en un carril, y por mucho que usemos los retrovisores, no se ven https://t.co/Y3H7XqhPf2 — Yari Fabiola (@nenitai) April 15, 2021

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias