[Video] Hombre prefiere salvar cervezas que protegerse en sismo

El día de ayer, un sismo de magnitud 7.7 azotó las costas de Jamaica y Cuba, e incluso se activo alerta de tsunami en el Caribe, y mientras todos buscaban proteger a los suyos, un hombre sin importarle nada más, se "puso" la capa de héroe y justo al momento de que comenzó a temblar corrió ¡pero a salvar las cervezas!

Y aunque pueda sonar como una broma, esto fue real e incluso existe un video, ya viralizado en redes sociales, de este "emotivo" momento.

En la grabación se observa cómo es que el hombre va caminando por los pasillos de una tienda comercial, cuando de pronto el sismo hace que todo se sacuda fuertemente de un lado a otro.

Por un momento pareciera que el "héroe" buscaría un lugar seguro para salvarse, sin embargo, pone pausa a su caminar y retrocede.

Inmediatamente se dirige al stand donde se encuentran acomodadas las cervezas, busca crear un escudo para evitar que estas se caigan.

Y a los segundos, su "valiente" acto resulta fallido, pues el movimiento comienza a tomar fuerza y el mueble cae con todo y las bebidas.

Finalmente, su única opción es salir del lugar...

Aquí el video ⬇