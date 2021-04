Youtuber Carlos Chavira desmiente participación en video de burla a normalistas desaparecidos

El youtuber Carlos Chavira respondió a las acusaciones en su contra de supuestamente haber participado en un video de comediantes quienes hicieron comentarios de burla hacia el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo jamás en mi vida haría un comentario de ese tipo, no es mi tipo de contenido, jamás hago burla de muertos, ni de temas sensibles, no es la educación que me dieron mis papás”, dijo a El Heraldo de Chihuahua asegurando que no participó en dicho video.

“Hay una cuenta que se llama Así lo dice México, de mil 200 seguidores, que publicó que Carlos Chavira y estos otros cuates se burlan de los 43 de Ayotzinapa”, explicó.

En el video que se hizo viral en redes sociales aparecen los comediantes Alex Quiroz, Gloria Lara y Solín.

“Alex y Gloria, todos los conocemos, los seguimos en Twitter, pero ellos tienen un programa, se juntaron e hicieron un video donde hicieron un comentario y se fueron en contra de ellos. Nada más que el cuate que vio el video en esta cuenta rara puso que era Carlos Chavira, en vez de Alex Quiroz. Desde ahí empezó la confusión, lo agarró Sin Embargo, El Sol de México, Vanguardia MX, un chorro de medios y me están etiquetando erróneamente”, argumentó.

En este punto, los seguidores del productor y creador de contenido conocido por sus parodias y musicales empezaron a defenderlo.

“Sinceramente no he visto bien el video, es muy largo, según dice la gente están sacando de contexto. Aquí el tema es que los medios lo están tomando y no es tanto la difamación, sino las amenazas que me han llegado”.

Añadió que no quiere hacer tanto rollo, “simplemente estamos contactando a los medios que están compartiendo la nota sin views, que se van con la finta porque otros medios de comunicación importantes lo están compartiendo. Y ya lo están corrigiendo, por ejemplo hablé con el director de Sin Embargo, estaba muy apenado (…), MVS Noticias con Luis Cárdenas, él me sigue, comparte mi contenido, se enteró y me dio su espacio. Me están echando la mano para desmentir esto, mientras otros se van con la finta de la nota principal”, indicó.

Asimismo, señaló que ya reportó a Twitter esa “fake news” y no ha hecho nada al respecto.

“He recibido amenazas de muerte, pero lo chistoso es que ya cuando se dieron cuenta que la regaron borraron las amenazas, ya no están, (pero) todo está público en mi Twitter: Carlos Chavira TV”, advirtió.

Por otro lado, compartió su preocupación de que en su propia ciudad se compartiera la noticia en medios como El Heraldo de Chihuahua.

“Me acusaron con otros cuates que no tiene nada que ver, me da tristeza que en Chihuahua vean: ¡ah caray, Carlos Chavira! Porque aquí sí me conoce más gente, en CDMX también”, dijo.

“Verifiquen bien sus fuentes, chequen bien las fake news, porque inclusive los medios de comunicación importantes pueden caer en ellas, así de serias son, cómo de una cuenta apócrifa pueden dar algo por hecho, por un tuit de una cuenta que quién sabe quién sea”, concluyó.





