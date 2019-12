Te contamos por qué estas marcas de cereal se hicieron tendencia en Twitter

La historia de traición amorosa contada vía twitter resultó ser un triángulo amoroso, mucho más escandaloso que los finales de las telenovelas de Televisa, y es que la manera en que fue narrada, llevó a que nombres de los cereales más famosos de México ocuparan la lista de popularidad.

Un hombre, identificado como José Padrón, supuesto organizador de bodas, narró que en septiembre una novia lo contactó para organizar su enlace matrimonial, luego de algunas citas, la mujer había escogido prácticamente todo y acordaron que la fecha para decir “sí acepto” sería en marzo de 2020.

La novia ya había dado el tradicional 50 por ciento de adelanto para el pachangón, sin embargo, algo inesperado ocurrió y el organizador de bodas fue contactado nuevamente, y es aquí donde comienza la historia de Froot Loops, la novia; All Bran, el novio; y Zucaritas, la hermana embarazada de All Bran, que se viralizó rápidamente.

Hasta ahora mi portada más descriptiva. Aunque, sinceramente ¿quién come All Bran? #zucaritas #FrootLoops pic.twitter.com/hVchtKOT4D — Cassandra (@Cebrish) December 22, 2019

“Hoy me llamo (…) Primero me saludó, amable en exceso, pensé necesitaba algo con la florista o cambio de fecha o sede, nada de eso, jalo aire y me dice: -te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar-, ni pedo, le regreso la mitad del anticipo, pensé. -pero, si va haber boda- me dice”.

Con voz quebrada, jaló aire, tosió un poquito y volvió a decir: “Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pagó. Aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante”, dijo la joven identificada como Froot Loops.

“Le pasé tus datos y en estos días te llama (…) Zucaritas, ella te llama, espero todo sea igual como me habías comentado- no se si debí hacer la siguiente pregunta, pero siempre apunto los nombres tanto de la novia como del novio, lo sentí normal, aquí se develó el telón de todo. Z: -el novio ya lo conoces, es All Bran”.

¿Pero cómo pudo #zucaritas traicionar a su hermana #FrootLoops y justamente con #allbran ? pic.twitter.com/rVjxdvPFIt — Mina Simpson (@MinaSimpson7) December 22, 2019

Froot Loops y All Bran llevaban 6 años de noviazgo y cuando por fin iban a celebrar su boda en San Miguel de Allende, luego de posponerlo en diversas ocasiones.

“Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que All Bran se emborrachó y se durmió y en su celular recibió mensajes de Zucaritas preguntándole si ya le había dicho o que ella le decía. A lo que Froot Loops decide llamar a su hermana, Zucaritas se niega a decirle y Froot Loops espera a que All Bran se despierte”.

José Padrón escribe que Froot Loops esta impactada, pero actúa con exceso de sensatez y dice que no quiero cancelar nada porque vale la pena que lo aproveche su familia.

“Ella te va a llamar, tú no sabes nada por favor, tú se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias”, concluye la conversación.

