AMLO se salva, INE niega suspender mañaneras durante las elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó suspender la difusión de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral como solicitó Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), pues consejeros advirtieron que afectaría el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Tras una ríspida y larga discusión entre representantes de partidos políticos, los consejeros rechazaron por unanimidad la propuesta formulada por la candidata presidencial opositora y “apelaron” a la responsabilidad del presidente López Obrador para no hacer pronunciamientos electorales.

Puedes leer: AMLO se queja del INE por bajarle mañaneras: Están muy estrictos

Durante la discusión, el consejero Jaime Rivera reconoció que las mañaneras se han utilizado “con frecuencia para influir en la competencia entre partidos”, incluso dijo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha bajado una veintena de conferencias matutinas por los pronunciamientos electorales del presidente; sin embargo, dijo que la propuesta de Gálvez Ruiz no se ajusta a los criterios que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia facultada para estudiar si los pronunciamientos del presidente influyen en la elección, por lo que llamó a la responsabilidad política.

Elecciones 2024 INE dispuesto a explicar a AMLO qué puede hacer durante campaña

“No respaldo este proyecto puesto a consideración del Consejo General por las razones normativas y criterios jurisdiccionales expuestos. Al mismo tiempo, quiero rescatar el valor simbólico, que no debería ser despreciable, de apelar a la responsabilidad política de quienes ocupan las más altas esferas del poder público”, dijo el consejero Jaime Rivera.

La consejera Claudia Zavala recordó que desde la Comisión de Quejas y Denuncias, la cual preside, se ha ordenado al presidente López Obrador bajar 24 mañaneras por vulnerar, desde una perspectiva preliminar, la equidad en la contienda electoral y pidió al Tribunal pronunciarse sobre el tema.

“Me parece importante que el Tribunal Electoral pueda emitir una definición con relación a estos temas y evidentemente con relación a cómo se debe de armonizar para cuidar la equidad en la contienda electoral, para que sean las fuerzas políticas, sin la intervención de ninguna voz de servidor o servidora pública, las que entre en la contienda y las campañas, y la contienda electoral pueda llevarse en condiciones de equidad”, expresó.

El consejero Arturo Castillo recordó que la Sala Superior del TEPJF revirtió la decisión de la Sala Especializada del TEPJF de ordenar la suspensión de la transición de las mañaneras en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla durante la elección del 2019 y en su lugar emitió criterios para ajustar las conferencias mañaneras a las prohibiciones establecidas en la Constitución.

Ante el rechazo de la propuesta de su candidata, Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Consejo General del INE, adelantó que acudirán al Tribunal Electoral para frenar la intromisión del presidente López Obrador en la elección y amagó con movilizaciones ciudadanas ante negativa del INE de suspender las mañaneras.

“Vamos a ir al tribunal yo he planteado con nuestros amigos y con nuestra compañera Xóchitl que si el árbitro y el tribunal no van a tomar medidas las tendremos que tomar nosotros, yo no estoy de acuerdo en mirar impasible la violación sistemática y si la Constitución no nos ampara, si los órganos electorales no nos amparan tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos Si yo fuera el candidato que no lo soy ni lo sé de nunca yo me retiraría de la campaña no hay un piso parejo y las autoridades no quieren poner un piso parejo”, dijo.