En la Ibero, Álvarez Máynez defiende a famosos e influencers de MC

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez defendió este martes frente a estudiantes de la Universidad Iberoamericana a su líder político Dante Delgado y a candidatos polémicos de su partido, como: Sandra Cuevas, Roberto Palazuelos y a Samuel García y Enrique Alfaro gobernadores de Nuevo León y Jalisco, respectivamente.

"Yo vi en la Universidad Anáhuac que una de las candidatas (Xóchitl Gálvez) se burló de qué los jóvenes se dejaban llevar por TikTok. Una herramienta qué puede servir para informarte o para deformarte (…). Creo que la plataforma no puede ser juzgada por el uso de alguien. Alguien dijo Palazuelos, ni había TikTok cuando ese cuate empezó. Yo creo que tenemos a las mejores y los mejores candidatos al Congreso de la Unión, me puedo ir por circunscripción por circunscripción, aseguró Máynez.

Al hacer apología de los abanderados de MC al Congreso, Álvarez Máynez insistió ante unos 500 estudiantes en el Auditorio José Sánchez Villaseñor de la Universidad Iberoamericana que su partido tiene “a los mejores candidatos” y agregó que no ve una plataforma de famosos o “tiktokers” dentro del partido naranja.

Mientras aseguraba que los candidatos de MC tienen una agenda que defiende los derechos humanos los estudiantes reprocharon insistentemente que tuvieran como candidatas a figuras controvertidas como Marina Rodríguez, influencer y esposa del gobernador Samuel García, a lo que Álvarez Máynez reviró que “Mariana Rodríguez va más allá de TikTok” y que había que ver lo que ha hecho en Nuevo León con su programa Capullos y en la atención a niñas y niños de ese estado.

Recalcó que Rodríguez es una candidata a la alcaldía de Monterrey, pero también dijo que habría que ver caso por caso a cada candidato, “yo no va a defender lo indefendible, pero me parece que los candidatos al Congreso son los mejores en términos de preparación y honestidad”.

Un momento tenso para el candidato fue cuando un estudiante que fungía como moderador en el panel, le preguntó sobre su plataforma política electoral y por qué si se decía estar a favor de la juventud, su partido “reproducía estructuras operadas por la vieja política”, lo cual negó tajantemente Álvarez Máynez.

“No reproducimos esas estructuras operadas por la vieja política” dijo el candidato y añadió que eso era una “afirmación subjetiva”.

Sin embargo, el joven le insistió a Álvarez que MC es el partido con los congresistas con la edad más avanzada en el Congreso, a lo que el candidato titubeó y volvió a negar lo dicho por el universitario y argumentó que se debe actualizar el dato.

Remarcó que se debían comparar las edades de los coordinadores parlamentarios en el Congreso del PRI, PRD y del PAN frente a la edad del coordinador Braulio Ochoa de MC y agregó que Samuel García es un gobernador joven, así como Luis Donaldo Colosio también es un alcalde joven.

“Esa afirmación no corresponde a la realidad, yo tengo 24 años menos que mis contendientes. Además no creo que la edad no sea determinante de ninguna característica impositiva”, puntualizó.

"Sandra Cuevas tiene por ejemplo menos de 35 años, ¿o estás viendo la edad o estás viendo otras características del personaje? Si estás viendo la edad, para mí la edad de Dante Delgado no es lo más relevante. Por eso yo digo que eso no puede ser un debate etario.

Defiende a los Gobernadores de MC en Jalisco y Nuevo León

El diputado con licencia también defendió la gestión del gobernador emecista neoleonés Samuel García y del jalisciense Enrique Alfaro, señaló que, “es diametralmente distinto lo que se está haciendo en Jalisco y en Nuevo León, a lo que se está haciendo en el resto del país. Sin los únicos dos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil, y son estados que están presentando resultados y tiene altos niveles de aprobación en contraste con el resto de los estados”.

Sobre las acusaciones de corrupción en contra de Samuel García dijo que el propio gobernador ya dio una explicación y remarcó que cuando se pruebe un caso de corrupción en contra de alguien de su partido él no va a soplar ni actuar como cómplice.

Yo creo en la respuesta de Samuel García y me ha tocado acompañarlo con él desde el inicio de su carrera política y me parece que es un gobernante que ha dado resultadosaseveró Álvarez Máynez.

"No niego que en Jalisco y Nuevo León hay violencia e inseguridad, pero sí es absolutamente distinta. Por ejemplo, de 2022 a 2023 en Nuevo León bajaron los homicidios dolosos y en la Ciudad de México aumentaron”, argumentó Máynez, mientras añadió que de los 6 estados más inseguros de México, 4 son gobernados por Morena y dos gobernados por el PAN.

La Universidad Iberoamericana epicentro de la pluralidad

Al inicio de su encuentro con la comunidad universitaria de la Iberoamericana, Álvarez Máynez recordó cuando los estudiantes increparon al entonces candidato del PRI y a la postre presidente, Enrique Peña Nieto, y dijo que, en 2012, la Ibero fue el “epicentro” de una elección que permitió llegar a la pluralidad que hoy se vive en el país.

Máynez expuso además que muchos pensaron que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la estrategia de seguridad “punitivista” iba a cambiar, pero aseguró que no fue así, y lamentó que continuó la misma estrategia. Por lo que propuso cambiar el rumbo de la seguridad y planteó que se debe tener “control territorial de la policías”.

El candidato de MC señaló que está en contra de la militarización del país y destacó que actualmente se ha concentrado el poder en el presidente que ha dejado un saldo terrible con “un país de fosas comunes”.

Además, señaló que está en contra del modelo de seguridad de Nayib Bukele y lo que se tiene que hacer en México en un modelo de justicia que no permita la impunidad.

El candidato naranja mencionó que el problema de la impunidad y seguridad “es sistémico” y que se tiene que cambiar la relación perniciosa de dinero y poder.

Al ser cuestionado sobre el tema de Salud respondió que no hay soluciones fáciles, por lo que dijo que es necesario incrementar la recaudación para dar más recursos al sector Salud y hacer universal las aportaciones.

En ese mismo sentido, planteó que el Seguro Popular era positivo y que el Insabi fue “una ocurrencia” de una política “de salud fracasada”.

En materia económica expuso que se tiene que apostar por fuentes renovables y dejar atrás la industria extractivista y que la naturaleza debe ser el eje energético del país.

Al cuestionar los estudiantes a Álvarez Máynez sobre su modelo educativo expresó que son “patéticas” las disputas ideológicas que hoy se dan entre los bandos políticos en materia de educación y subrayó que las anteriores reformas educativas no son reales, sino que han sido reformas administrativas y que no se ha discutido verdaderamente el problema educativo del país.

Incluso, propuso un modelo de becas que permita llevar a las universidades a un millón de nuevos estudiantes.

El alumnado de la Ibero le preguntó al candidato sobre el tipo de relación que tendría si él y Donald Trump llegaran a la par al poder, a lo que respondió que México debe adoptar “un roll distinto” y ser más pragmático.

Aseguró que Donald Trump tiene una política similar a la de Joe Biden en materia migratoria y subrayó que en ese sentido México debe ser más congruente con el trato migrante en la frontera sur.

En materia de drogas Máynez se pronunció por un mercado regulado al prohibicionismo y remarcó que, “actualmente, estamos en el peor de los mundos”.

Al final del diálogo estudiantil, la prensa cuestionó al candidato por la poca asistencia al encuentro y consideró que era natural, porque tenían clases que atender.

También se le preguntó si acudiría a la UNAM y comentó que está dispuesto a ir a todas las universidades públicas a donde se le invite, pero dijo que en la Universidad Autónoma de Tabasco hubo resistencia para dialogar con el estudiantado y explicó que las universidades públicas sufren presiones políticas con el presupuesto, pero concluyó que él está dispuesto a ir a donde lo inviten.