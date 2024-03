Máynez acusa a Morena de “traición” y a Xóchitl Gálvez de copiar sus propuestas

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, afirmó que mientras Morena quiere “bajarle” sus spots en los que señala que sus gobernadores no cumplen con su lema de “no robar, no mentir y no traicionar”, Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, está plagiando sus propuestas de campaña.

En gira de campaña por el Estado de México, Máynez advirtió que no dejará de insistir sobre que los mandatarios estatales del partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “están traicionando su palabra” y que Xóchitl Gálvez está copiando sus propuestas.

Álvarez Máynez señaló que, esta vez, la candidata del PRI, PAN y PRD copió su propuesta de llevar a un millón de jóvenes a las universidades, como antes le había copiado la propuesta de cerrar definitivamente la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en caso de ganar la elección presidencial.

“Antes había dicho que había que hacer ‘carcelotas’. Me copió la propuesta de seguridad y ahora me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas y porque creen que copiando mi discurso van a ganar simpatías”, sostuvo.

El candidato presidencial también comentó que “la vieja política” se ha “arrodillado” ante el crimen organizado en la estrategia de seguridad pública, y dijo que su campaña “es la única que no tiene dinero de los poderes fácticos, de los gobiernos y de los grupos criminales”.

Mencionó que no se puede permitir que México sea secuestrado por el miedo y por la inseguridad. Y advirtió: “Cuando tú le vendes el alma al diablo para llegar al poder, cuando gobiernas conviertes al país en un infierno”.