Intelectuales piden voto por Xóchitl Gálvez: es la opción democrática

A dos semanas de que se realicen las elecciones en México, un grupo de intelectuales hizo un llamado a la ciudadanía a votar por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial opositora.

El filósofo Roger Bartra, al leer un manifiesto firmado por 250 intelectuales, aseguró que, “vivimos una coyuntura muy peligrosa: las elecciones del próximo junio se dan en una confrontación entre el autoritarismo y la democracia”. En sus palabras, la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez, por lo que hacen un llamado a votar por ella con "enorme urgencia de defender la democracia amenazada”.

La lectura del manifiesto se dio en la vieja Escuela de Ingenieros, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, junto con la candidata y los 250 intelectuales, escritores y académicos que suscribieron el manifiesto en el que llaman a votar por Xóchitl Gálvez.

¿Quiénes son los intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez?

Además de Roger Bartra, otros de los intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez son los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, así como el ex canciller Jorge G. Castañeda, entre otros.

Aunque al leer el manifiesto Bartra aseguró que el grupo tiene diferentes puntos de vista políticos e ideológicos, todos se sumaron "debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria en el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”.

Xóchitl Gálvez invita a los intelectuales a formar parte de su gabinete presidencial

Xóchitl Gálvez comentó que requiere el apoyo de todos los intelectuales y los invitó a formar parte de su gabinete presidencial; pues piensa gobernar para todos sin distinción de preferencias partidistas, prueba de ello es que tiene pensado invitar a la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado.

Sueño con un país en que todas las libertades se respeten y la pluralidad y la diversidad no sea vista como algo a erradicar, sino algo que nos enriquece como nación.Xóchitl Gálvez, candidata presidencial.

Gálvez le dijo a los intelectuales que “han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismos y basta ver el debate para haberlo entendido, no hay cambio de proyecto, no hay más que el Plan C y el Plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales como es el Tribunal Federal Electoral y minimizar al INE”, advirtió.

Agregó que “Morena pretende sumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato maniqueo y falaz en donde los que no aceptamos imposición ideológicamente somos traidores a la patria”, señaló.