Le voy a meter el acelerador, toda la fuerza, porque esta elección apenas comienza: Álvarez Máynez

Le voy a meter el acelerador, toda la fuerza, porque esta elección apenas comienza y créanme que yo sí me la creo, así lo dijo el candidato a la presidencia de la república por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, posdebate, ante integrantes del partido, en su casa de campaña.

Tras agradecer todo el apoyo a sus compañeros de campaña y de partido, en sus palabras Jorge A. Máynez, nunca utilizó la palabra “ganador de este debate”, pero sí dejó en claro haber dejado plasmado sus ideas y sus propuestas de campaña.

“Me da mucho gusto que se haya podido quedar toda la gente que trabaja aquí, la gente de cocina, alguna de la gente de limpieza. Gracias, porque lo que ha construido este movimiento es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos hoy.

“Es la primera vez que estamos en la boleta presidencial, gracias a que un mexicano excepcional no se rindió. Yo les decía que fíjense cómo somos los únicos que ponemos nuestro logo grandote siempre, en donde estemos y fui el único que defendió a su dirigente nacional, a su movimiento, porque nosotros no somos iguales”, señaló.

Recordó que “yo les quiero decir que sé, hablo con las candidatas y con los candidatos de todo el país, sé que no hay manera de competir en el dinero que trae la coalición de Morena, la coalición del PRI y del PAN, que es una vergüenza que reporten lo que reportan como gastos al INE, cuando nosotros los vemos todos los días con publicidad, porque no los vemos en el territorio, porque no los vemos en la propuesta, no los vemos con la gente, pero los vemos en el derroche y en el despilfarro.

“Pero que, por favor, utilicen esa sonrisa que se volvió meme, esa energía, esa mística, esa mística como un motor para salir y romperse el alma para ganarle a la vieja política en cada distrito, en cada municipio, en cada alcaldía”.

Álvarez Máynez indicó que fueron los únicos que demostramos que tienen otra estrategia en seguridad, porque no es culpa de las Fuerzas Armadas, la estrategia cobarde, que como dice nuestro amigo, abdicaron de su responsabilidad, esta clase política infame, corrupta, cobarde, que han llevado a este país al proceso de horror, de terror que viven millones de familias. No era el tema hoy, lo sacaron, fue importante poner eso sobre la mesa.