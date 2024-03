Martí Batres asegura que no ha recibido notificación del IECM

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó ayer que aún no recibe la notificación de las autoridades electorales sobre las medidas cautelares que le dicto, a fin de no inmiscuirse en la campaña político en curso.

El mandatario capitalino de todas maneras adelantó que no renunciará a los derechos que tiene de informar y de replicar, por lo que advirtió, entrará a aclarar las falsedades que se digan sobre las tareas que realiza su administración.

Durante una conferencia de prensa, efectuada en el Faro Cosmos, comentó que una vez que le entreguen la notificación tomará un tiempo para saber con precisión ¿qué es lo que dice el instituto electoral? Y recordó que la ley le da la opción de impugnar o quejarse la resolución ante determinadas instancias.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México opinó que era absurdo que un candidato, al que no llamó por su nombre, funja como vocero de un instituto electoral.

Agregó que independientemente de eso, la administración local analizó los alcances de la veda electoral, por lo que en cumplimiento a ella, suspendió una campaña de difusión de los logros gubernamentales con anuncios en vallas y espectaculares y ahora no tiene ningún tipo de promoción.

“Ahora bien, lo que sí puedo decir es que no nos referimos, ni nos vamos a referir a ningún candidato, no hacemos ningún llamado a votar por nadie, tampoco hacemos ningún llamado a votar contra nadie, no opinamos sobre partidos ni candidatos. Entonces, estamos cumpliendo perfectamente con lo que marca la ley”, ofreció Batres Guadarrama.

Al establecer que no le interesa meterse en un debate con candidatos, el jefe de gobierno expresó que en los casos de las falsedades que se digan sobre las tareas que realiza la administración del gobierno de la Ciudad de México, saldrá a desmentir inmediatamente cualquier tipo de mentira, lo cual no solamente es un derecho de la autoridad, sino también de la gente, que tiene derecho a saber y tener información sobre la realidad de la capital.