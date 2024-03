IECM pide a Batres no emitir mensajes a favor de Brugada

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, y su equipo de campaña, dieron a conocer que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) exhortó al jefe de Gobierno, Martí Batres, a no emitir mensajes públicos a favor de su compañera de partido, Clara Brugada.

El miércoles pasado, Taboada dio a conocer que interpuso una denuncia en contra de Batres frente al IECM, luego de que el mandatario expresó, en la conferencia de prensa del 18 de marzo, opiniones negativas contra el candidato de la coalición panista, durante su participación en el primer debate chilango.

La denuncia llegó a la Comisión Permanente de Quejas del IECM, quien una semana después emitió su resolución con medidas cautelares que deberá acatar Batres.

“La queja se extendió por instrucciones del candidato (Taboada), la decisión se tomó el miércoles pasado. Lo que me parece muy importante es que ya se le ordena al jefe de gobierno a que se abstenga de cualquier comentario que le incluye un monitoreo a través del área de comunicación social de todas sus redes sociales”, explicó Federico Döring, diputado del Congreso de la CDMX y Coordinador de campaña de Taboada.

La coalición por el PAN, PRD y PRI, aseguró que de no acatar las medidas cautelares, el jefe de Gobierno recaerá en “causal de nulidad de la elección” . “Si Batres no acata la medida cautelar, lo que nos está diciendo es que sabe que Clara no puede ganar”, aseguró Döring.

Taboada explicó que en caso de que Batres no haya recibido la resolución del IECM, él le hará llegar el oficio por medio de redes sociales, mensaje privado y por medios de comunicación.