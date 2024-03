Promete Brugada que el agua no será privatizada en la ciudad

La candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada Molina, acusó a la oposición de intentar privatizar el agua, por lo que aseguró que se comprometió a no privatizar el agua, de ganar los comicios.

En su encuentro con organizaciones civiles en Tlatelolco, la morenista aseguró que ganará los comicios y defenderá el agua. El recurso escasea en la capital debido a la falta de lluvias y el calor que no llenan las presas del Sistema Cutzamala.

Hoy me reuní con más de 10 mil personas de las distintas organizaciones sociales de nuestra Ciudad, que representan la lucha por el bienestar de todas y todos, que también es nuestra lucha, para dialogar y atender sus propuestas y necesidades. De la mano del pueblo, con su… pic.twitter.com/DldQ47jcjq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 15, 2024

"Ellos proponen resolver el tema del agua privatizando el tema del agua, pero les decimos desde esta Plaza de las Tres Culturas que no van a poder privatizar el agua, que vemos el agua como un derecho no como una mercancía y no van a poder privatizar el agua, porque no van a ganar las elecciones este 2 de junio", dijo.

Brugada Molina reiteró que en materia de movilidad, construirá cinco Líneas de Cablebús, así como dos Líneas del Metrobús: una que le dé la vuelta a todo el Circuito Interior y otra que vaya por el Periférico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La morenista informó además que continuará con la expansión de las Ciclovías, pues prometió 300 kilómetros más y 50 biciestacionamientos afuera de estaciones del Metro.