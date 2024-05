Propone Chertorivski que policía de la CDMX reciba denuncias

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, expuso su proyecto de justicia, en el que propone que los policías locales sean capaces de recibir las denuncias y enviarlas a la Fiscalía General de Justicia local.

Con ello, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local tendrían capacidad para integrar las carpetas de investigación, como defensores de la víctima ante el juez de control.

Durante el foro Justicia Incluyente para la CDMX, el aspirante expuso que hay mucha corrupción en el poder judicial local. Para resolverlo, señaló que debe crearse una escuela judicial que garantice la especialización.

"No se trata de blindar, se trata de que afuera no haya delincuentes, para que no necesites blindajes. Y no trata de decir que todo está bien, porque las cosas claramente no lo están", dijo.

Comentó que en la CDMX es dos veces más probable que la gente sufra asaltos o extorsiones que en otros estados del país. Por eso, detalló, no es extraño que seis de cada 10 capitalinos consideran que la inseguridad es el principal problema de la ciudad.