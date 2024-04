Proponen ciudad libre de propaganda

Debido a que la propaganda electoral en la capital del país está fuera de control, Javier Ramos Franco, coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso local, pugnó por una regulación más estricta que impida que esta sea colocada en puentes, postes, señalamiento viales y parques, a fin de evitar contaminación.

Al fundamentar su propuesta, el legislador detalló que se trata de mejorar la imagen de la metrópoli y consideró que dicha propaganda se tiene que ubicar, instalar y retirar en los mismos términos que toda la publicidad exterior.

“Las y los capitalinos estamos hartos de esta basura electoral que no sirve más que para contaminar y afectar el entorno en el que vivimos. Estos pendones y lonas de partidos y candidatos no sirven para convencer a nadie de que voten por ellos. Si queremos mejorar el sistema político-electoral, promovamos el debate, la construcción de acuerdos y la entrega de buenos resultados de gobierno. Pero esta propaganda electorera ya no funciona ni abona en nada a construir una mejor ciudad”, afirmó.

El diputado precisó que su iniciativa va dirigida a reformar el Código Electoral y la Ley de Publicidad Exterior y busca contribuir a la reducción del estrés por la saturación visual, facilitar la movilidad peatonal y mejorar la experiencia urbana de los habitantes.

“Con esta medida, el partido o candidato que quiera publicitarse deberá utilizar los medios que están diseñados para ello, como las carteleras, las vallas, los para buses o los bajo puentes, entre otros, y pagar por ello, tal como lo hace cualquier otra persona que quiere anunciarse, dejando a salvo el derecho de las personas que quieran colocar esta propaganda en sus casas, así como el uso del internet y las redes sociales”, señaló el también vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino.