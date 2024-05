Sheinbaum transmuta discurso en Chiapas, lugar del retiro político de AMLO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En las últimas horas de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, todo se transmuta y luego vuelve a la raíz: el discurso, los personajes, las consignas, los atuendos.

Transmuta el tradicional grito de guerra de este movimiento, el de hace ya dos décadas en el proceso de desafuero; el de las campañas de 2006, 2012 y 2018; el del “presidente legítimo” y el del presidente constitucional, ese que dice: “¡Es un honor, estar con Obrador!”, ahora cambia al de “¡Es un honor, estar con Claudia hoy!”

Chiapas es algo personal para la llamada Cuarta Transformación. Aquí la palabra “pueblo" tiene otro sentido. Aquí el pueblo puede organizarse luego de siglos de explotación, gritar el: “¡Ya basta!” y transmutar a una organización armada de raíces indígenas que ponga en entredicho un sistema económico y de gobierno, como ocurrió en 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

También esa palabra “pueblo” puede ser engañosa y jugar chueco, como ha ocurrido en las cuatro alternancias en este complejo estado del sureste mexicano, en 2000 con el expriista Pablo Salazar Mendiguchía, en 2006 con el perredista Juan Sabines Guerrero, en 2012 con el ecologista Manuel Velasco Coello y en 2018 con el morenista Rutilio Escandón Cárdenas.

Sheinbaum Pardo se arropa con esa palabra y la muta. Ahora a su estilo. Es cuidadosa. Habla del pueblo con los parámetros del líder máximo del movimiento, no así del pueblo que percibe el actual gobernador morenista. Rutilio Escandón no figura en los discursos. Parece que en este tema, para la 4T, no hay nada que presumir.

Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez Aguilar, “El Jaguar”, candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, hablan de otras figuras históricas de México y de aquel estado. Ya no está el nombre de Benito Juárez, sino el de Rosario Castellanos. Tampoco el de José María Morelos, sino el de “Tatic” Samuel Ruiz. Ya no figura el nombre de Francisco I. Madero, sino el de Belisario Domínguez.

Ahora, con todos los simbolismos que encierra la palabra “pueblo” en una campaña que fenece, Sheinbaum lo dice con todas sus letras, con todo su peso. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia habla a los chiapanecos sobre los tres grandes ejes que han marcado su trayectoria política.

“Primer eje: Por el bien de todos…” Claudia Sheinbaum deja que sus simpatizantes culminen la frase… “¡Primero los pobres!”, gritan morenistas, petistas y verdecologistas al unísono. “Segundo eje. Con el pueblo todo…”, cede la palabra… “¡Sin el pueblo nada!”, revira el torrente de voces. “Y amor con amor se paga”. Aquí la morenista comienza y termina la frase ella sola.

Tres frases que marcaron distintas etapas en la trayectoria política de López Obrador, moldeadas por un tabasqueño que siempre ha dicho que también es chiapaneco, pero ahora transmutadas al momento actual.

En tres meses aquí, en Chiapas, llegará Andrés Manuel López Obrador para iniciar su retiro político. Al menos eso ha dicho el presidente. Que se irá a vivir a su finca de Palenque.

Claudia Sheinbaum, por lo pronto, abraza el discurso que cimentó las bases para el triunfo electoral del tabasqueño hace seis años. Lo hace a su estilo: “¡El miércoles al Zócalo y de ahí al día de la victoria el 2 de junio!”