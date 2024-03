Gálvez estrena “Xóchibus”; y advierte que AMLO dejó de escuchar al pueblo

A bordo del nuevo Xóchibus, durante el trayecto de Campeche a Mérida, Xóchitl Gálvez, dio su primera conferencia en el que será su medio de transporte terrestre durante la campaña rumbo a la presidencia. Al estrenarlo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado de escuchar al pueblo por no recibir a la activista Ceci Flores, a quien dejó con una pala en mano con la que lo invitaba a buscar desaparecidos.

En sus palabras, AMLO dejó de tener la cercanía con las personas que lo caracterizaba. La candidata declaró que: “el presidente ya dejó de escuchar al pueblo. Está encerrado en su Palacio, ya no viaja en aviones comerciales, entra por atrás a los eventos, lo acabo de ver en un evento estos días".

“Ya perdió el contacto con el pueblo y seguramente si platicara con Ceci Flores, ella le podría contar de esta fosa con 57 cadáveres que encontraron en Sonora las madres buscadoras. Creo que el presidente podría tener una percepción de que el país no está también como él dice “.

Sociedad "Que me la deje aquí", dice AMLO de pala que Ceci Flores le llevó para buscar a desaparecidos

“El presidente podría platicar con los ciudadanos, venir aquí a Ciudad del Carmen y hablar con los proveedores de Pemex que tienen seis meses que no les pagan, que les deben cientos de millones de pesos y que están poniendo en riesgo sus empresas por la falta de pago de Pemex”, señaló la candidata a presidenta de la República.

También dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador “le cierra la puerta a los papás de niños con cáncer, a las madres buscadoras, a los papás de Ayotzinapa, a los maestros, a los alcaldes. El presidente quería estar en su Palacio para ser como Benito Juárez, pero Benito Juárez sí que fue un gran presidente y nunca dejó de escuchar al pueblo”.

Que AMLO haga públicas las emisiones de Cadereyta, no que se las mande a Sheinbaum: Gálvez

Recordó que ella ha retado al presidente para que haga pública las emisiones de Cadereyta, no que se las manden privado a Claudia Sheinbaum, para que las conozcan todos los mexicanos; pues no están funcionando los catalizadores, y no hay manera que las emisiones estén debajo de la norma. “Qué lástima que seas doctora en energía y que te digas doctora, si no te puedes meter a un reporte de emisiones”, enfatizó.

Gálvez hizo un llamado para que los ciudadanos pinten sus bardas para apoyarla

Al cuestionarla sobre cómo podría obtener recursos para aumentar sus espectaculares, o espacios para darse a conocer, destacó que dentro del gasto de campaña todavía hay un tramo para poner más espectaculares, que es el costo más grande. Considera que solo necesita bardas para que la conozcan más, el tope de gastos son 660 millones de pesos.

“Yo creo que, a este ritmo, con lo que me den los partidos, vamos a llegar a 300 millones de pesos. En ese sentido, creo que sí podríamos tener otro tramo de aportaciones de los partidos para que podamos tener más cobertura.

“Los eventos masivos no me llaman tanto la atención, es un esfuerzo económico tremendo. Yo estoy segura que el evento de Claudia del Zócalo le costó como 200 millones. Nada más traer gente de todos los estados, darles gorras, o sea, ojalá el INE calcule muy bien ese evento porque no resulte que acabó costando cuatro o cinco millones de pesos como en la costumbre de Morena.

Elecciones 2024 Xóchitl Gálvez pide contar espectaculares de Sheinbaum: después saldrá que los pagó el crimen

“Decirles a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña”, señaló la candidata Fuerza y Corazón por México.

Señaló que desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, “lo que un ciudadano puede aportar a la campaña y en eso estamos, buscar más recursos porque obviamente no le voy a poder competir a los 20 mil millones que trae Claudia en frente, pero sí por lo menos tener más espectaculares y bardas”.





“Que la gente con su recurso compre un bote de pintura, pinte su barda, haga su calcomanía; es la manera como lo vamos a lograr”Xóchitl Gálvez, candidata Fuerza y Corazón por México.

“Pues los gobernadores están en lo suyo, armándoles los eventos a Claudia acarreándole gente para los eventos pintando todas las bardas que pueden poniendo todos los espectaculares que pueden, o sea, yo no sé si dieron cuenta Quintana Roo, Campeche está tapizado por publicidad de Claudia, ojalá el INE empiece a cuantificar toda esta publicidad porque realmente, pues yo creo que ya rebasó su gasto de tope de campaña justo apoyada por los gobernadores”, acusó.

Elecciones 2024 PAN ha pagado más de 37 mdp a empresa por precampaña de Xóchitl Gálvez

“O sea, están replicando lo que el presidente hace a nivel federal, lo están replicando en los estados. Es como en los viejos tiempos, cuando se amenazaba, se intimidaba. Los empresarios me lo dicen en corto.

“Si te metes a la campaña, si apoyas a la candidata de oposición, te vamos a auditar. Acuérdense que los estados tienen mecanismos de auditoría. Pero si hay como un tema de persecución local por parte de los gobernadores, eso sin lugar a duda”, denunció.

También fue cuestionada por las fotografías que le toman los de la Guarda Nacional a su llegada a los estados a los que manifestó que es increíble “y les digo pues, díganme que me van a tomar la foto y poso, porque me toman foto, así como en lo oscurito a escondidas”. El gobierno sigue espiando a los candidatos, ya me acostumbré; pero sí, eso es cosa de todos los días lugar donde llego la Guardia Nacional me fotografía.

¿Qué es el Xóchibus? de Xóchitl Gálvez

Xóchibus, el medio de transporte de la campaña rumbo a la presidencia de Xóchitl Gálvez. Foto: Cortesía/ Cuartoscuro.com

El Xóchibus es un camión de color rosa que transportará a Xóchitl Gálvez durante lo que resta de su campaña por la presidencia de la República. Está decorado con anuncios como “Xóchibus”, la palabra “miedo atravesada con una X”, “Fuerza y corazón por México”, “Xóchitl Presidenta”. También se leen frases como “que nadie te diga que no puedes”, “vamos sin miedo Xóchitl”, “TQM y un corazón”, “vota sin miedo” y un juego del gato donde tres “X” de Xóchitl le ganan a la “O” de Obrador, además de una gigantesca fotografía de la candidata.