No vamos a privatizar Pemex, la vamos modernizar: Xóchitl Gálvez

“¡Que nadie les diga que vamos a privatizar Pemex!”, indicó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, en sus palabras, solo desea modernizar la empresa que perdió en refinación 800 mil millones de pesos por culpa del gobierno morenista porque son “ineptos, por corruptos, por tarugos, pero están poniendo el riesgo a nuestro país con las malas finanzas petroleras”.

De gira electoral por el estado de Campeche, la candidata de Fuerza y Corazón por México, mencionó que convertirá a Pemex en una empresa de clase mundial. Durante su mandato, hará que Pemex se reconvierta a la transición energética; pues, además de petróleo considera que debe de entrar a la geotermia, al hidrógeno, y a la captura de carbono.

La candidata enfatizó que Pemex debe seguir como una empresa con la finalidad de que siga con los empleos de Ciudad del Carmen, Campeche, pues considera que "no se vale" que ante la declinación de la producción petrolera Ciudad del Carmen tenga "poca" esperanza laboral.

Señaló que convertirá a Ciudad del Carmen en una ciudad de innovación, de tecnología, de proyectos y del nearshoring; es decir, en lo que siempre debió haber sido Campeche un estado rico, productivo y sobre todo que saquen de la pobreza a los más pobres.

Xóchitl Gálvez también llamó a los habitantes del estado de Campeche a que pinten sus bardas de sus casas para que la apoyen.





"La candidata millonaria es Sheinbaum y yo solo los tengo a ustedes"

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México





“A ver enséñenle a la prensa mis espectaculares. Ahí está la prensa enfrente de mí, a ver volteen a enseñarles los espectaculares que hicieron de cartón, obviamente la candidata millonaria es Sheinbaum, tiene toda la lana del mundo, y yo solo los tengo a ustedes”.

“Yo los tengo a ustedes para que sigan haciendo esos maravillosos cartones, esos espectaculares ¡No los dejen de hacer nunca!" Señaló que en la propaganda de la candidata de Morena "están los millones de pesos que deberían de asignarle a la policía, ahí está la corrupción. Ese dinero lo deberían de gastar para mejorar a la policía y no estar contratando tanta propaganda".

“Por eso yo les quiero pedir que pinten la barda de su casa con un corazón y una "X" con eso es suficiente, que pongan en su coche con un plumón y una "X", que hagan su cartón de cartón reciclado, que hagan creatividad, porque esta campaña es de ustedes, esta campaña es de la gente, de aquellos mexicanas y mexicanos que me acompañan”, manifestó la candidata.

Xóchitl Gálvez busca apoyar a los campechanos

Ante panistas, priistas y perredistas, recordó que tienen que recuperar a Campeche, que ahora retomó el camino correcto de una alianza que va a buscar apoyar a los campechanos; pues, indicó que la gobernadora del estado, Layda Sansores, "en lugar de tener los martes del jaguar, debería de tener el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de trabajar “porque los policías la están esperando, anda escondida, no les da la cara, ella tendría que venir a decirle a los policías, por qué los ha abandonado”.

Recordó que ya acudió a Fresnillo Zacatecas, donde inició su campaña donde la gente se encierra a las 6 de la tarde, también los 180 mil muertos en este gobierno y los 60 mil jóvenes asesinados.

La pensión para adultos mayores empezará desde los 60 años: Gálvez

Junto a cientos de simpatizantes, Xóchitl dijo que el presidente miente porque la acusa de que quiere quitar los programas sociales. “El que quito un programa social es el presidente, quitó el programa Prospera que apoyaba a las mujeres, por eso hoy tenemos un millón y medio de niños y jóvenes fuera de la escuela".

“No vamos a quitar el programa de adultos mayores. Lo vamos a mejorar, la pensión va a empezar a los 60 años, porque hay muchos campechanos que a los 60 años ya no les dan trabajo, a veces ni a los 40 te dan trabajo". También indicó que el exsecretario de Hacienda le comentó que estaban usando el dinero del programa Bienestar en los Servidores de la Nación.

Indicó que la tarjeta de pensión también apoyará a adultos mayores con cirugías de cataratas para que no pierdan la vista; pues, en Campeche Xóchitl se encontró a Rosa María Lara, una señora que le regaló una pulsera y quien perdió la vista por cataratas.

“Y por último aparatos auditivos. Porque cuando nos volvemos viejitos, pues nos falla el oído y son muy caros y las familias no tienen ¿Cuántos les falla el oído aquí a ver? Levanten la mano. Allá hay algunas. Claro y qué pasa con la familia, te aíslan, no te atienden porque les da flojera que no te escuchan y tú no escuchas y los adultos mayores se empiezan a deprimir”.

Finalmente, indicó que les brindará atención médica y prótesis dentales. “Nosotros defendemos tres valores: el valor de la vida, el valor de la verdad ¡Ya basta de mentiras! Ya basta de que engañen a las personas de Calakmul con una supuesta inauguración del acueducto cuando no sale un litro de agua. Su servidora no va a inaugurar obras inconclusas, su servidora va a hacer que las obras se construyan en tiempo y forma”, señaló.