Xóchitl Gálvez se lleva los aplausos de banqueros en Acapulco

ACAPULCO. En el cierre de la edición 87 de la Convención Bancaria, el mensaje de la candidata a la Presidencia por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, fue aplaudido en una veintena de ocasiones.

Sus rivales en la contienda electoral, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano y Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, recibieron cuatro y tres ovaciones, respectivamente.

En la segunda y última jornada del evento anual de los banqueros, la primera en presentarse fue la ex senadora panista, quien a pesar de no llenar el auditorio del Forum Mundo Imperial, recién reconstruido tras el paso del huracán Otis, fue la más aplaudida.

Poco después de las 10:00 horas arribó al salón de sesiones, donde fue recibida con aplausos e, incluso, algunos gritos de “¡Presidenta, presidenta!”.

Los aplausos siguieron apenas unos segundos después de que inició su intervención, tras mencionar que de ganar la contienda electoral va a reconstruir Acapulco como uno de los principales destinos turísticos del país.

Banqueros y empresarios también celebraron el compromiso de Gálvez de mantener la separación de poderes y criticar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum contra la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, por la denuncia contra su antecesor, Arturo Zaldívar, hoy asesor de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial.

“Yo, como ustedes, quiero un Poder Judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma, por eso rechazo y condeno el vulgar asedio del Presidente y su candidata contra la Corte y contra el Poder Judicial”, dijo la hidalguense.

Gálvez también fue aplaudida al mencionar algunas de sus propuestas como regresar a las Fuerzas Armadas a sus funciones y que el gobierno proteja al ciudadano y no a criminales, además de regresar las subastas energéticas para que participe el sector privado en la generación de energía limpia.

La hidalguense aseguró que si Claudia Sheimbaum gana la elección ahuyentará las nuevas inversiones: “Se los digo claro, para que no quede duda, seis años más de Morena y se nos va el nearshoring, bye, bye nearshoring”, sostuvo la panista y vino el aplauso de los asistentes.

La candidata les lanzó un exhorto: "Vengo a invitarlos a que corrijamos el rumbo y sumemos esfuerzos por tres valores: vida, verdad y libertad".

Les recordó que hace seis años, el presidente López Obrador acudió como candidato a la Convención Bancaria y amenazó con soltar al tigre: "Ganó y soltó algo, pero no al tigre, a la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo".

La candidata del PAN, PRI y PRD mencionó siete ejes en los que se basará su gobierno: que sea fuente de certidumbre, finanzas públicas sanas, seguridad a ciudadanos, crecimiento económico y generación de empleos, reactivación de las economías locales y el apoyo a las Pymes, infraestructura y programas sociales.

El segundo en participar fue Jorge Álvarez Máynez, quien recibió cuatro aplausos: al llegar, cuando terminó su discurso, cuando mencionó el apoyo que ha recibido de su familia, sobre todo sus papás, y al retirarse.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El aspirante presidencial presentó sus propuestas, entre las que destacó la de potenciar el nearshoring y atender a las infancias y jóvenes.

“Hay que darle una oportunidad a que esta generación se manifieste. Yo estoy muy agradecido, muy conmovido con lo que hemos vivido visitando las universidades. Había mucha gente que me decía que era un error hacer una campaña que visitara las universidades, y hoy se está acreditando que la decepción de los jóvenes y la apatía no era con la política era con su política”, apuntó.

Álvarez Máynez también refirió que los bancos del país quieren una serie de incentivos para poder regular las comisiones que cobran por el uso y venta de servicios financieros.

“Lo que quieren es incentivos para que esa perspectiva también pueda darles a ellos beneficios y rendimientos, nadie quiere perder, pero el asunto es que lo que hagamos, que haya un país con prosperidad y que esa prosperidad genere mayores utilidades y rendimientos a ellos”, dijo el emecista.

Al término de su participación en la 87 Convención Bancaria, el candidato presidencial consideró que sí hay espacio para que las comisiones bancarias se regulen con incentivos o estímulos.

Afirmó que si bien el sector bancario está abierto al diálogo, hace falta más financiamiento, competitividad, al igual que certidumbre jurídica y financiera.

Informó que durante un encuentro privado con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), planteó la necesidad de que haya servicios bancarios básicos en comercios y una mayor inclusión financiera con perspectiva de género.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco De México durante la 87 Convención Bancaria. Fotos: Roberto Hernández / El Sol de México

“Ellos entienden y tienen apertura de todos los temas que hemos hablado. Ellos (los bancos) no se rehúsan al diálogo y a la posibilidad de mejorar ciertas prácticas monopólicas o de comisiones, yo lo he platicado con ellos”, concluyó el candidato de Movimiento Ciudadano.

La última en participar fue la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien llegó 10 minutos después de la hora programada para su presentación, lo que provocó largos silencios en el auditorio, mismos que fueron llenados con comentarios entre los moderadores en torno a los diálogos previos.

“Nos deja un gran legado, como las obras estratégicas muy importantes, que es algo de visión de largo plazo para el país y por supuesto el cariño que le tiene el pueblo de México”, comentó.

Dijo que para ella, López Obrador es un gran presidente por el cariño que le demuestra la gente y, sobre todo, por el modelo económico que dejó al país, el cual calificó como “único en el mundo”.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México apenas recibió tres aplausos del público: cuando llegó, al terminar su discurso, en el que se enfocó en mencionar los logros del actual gobierno, y al despedirse.

Los banqueros y empresarios guardaron silencio incluso cuando la morenista les dijo que no está en sus planes una reforma fiscal si gana la elección.

“No estamos pensando en reforma fiscal, todavía”, y añadió que hay oportunidad de incrementar los ingresos del país a través de la digitalización del pago de impuestos y la tecnificación de las aduanas.

Respecto al déficit fiscal, aseguró que sólo aumentará este año por la decisión del presidente López Obrador de pagar los proyectos prioritarios, pero que a partir del próximo año irá a la baja.

Para cerrar la jornada, el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de los banqueros mexicanos y les reconoció la relación de respeto durante su sexenio.

En el marco de la 87 Convención Bancaria, el mandatario dijo que cumplió sus compromisos con el sector. “Ya no voy a estar en la próxima, ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien”, declaró.

El jefe del Ejecutivo aprovechó para presentar sus “otros datos” sobre la situación económica en el país. Con información de Miguel Ángel Ensástigue /Enviados