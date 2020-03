Acuario Inbursa "descansa" a sus empleados sin goce de sueldo

Mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presumió que ningún trabajador de las empresas de Carlos Slim Helú sería despedido en medio de la crisis del coronavirus (COVID-19): unos 300 trabajadores del Acuario Inbursa, Acuario Bajío y Acuario Interactivo se van a descansar si goce de sueldo.

Una empleada del Acuario Inbursa, que pidió ser identificada como Natalia, denunció que el pasado 17 de marzo, todos los trabajadores del Acuario Inbursa fueron llamados al área de Recursos Humanos para ser invitados a firmar un documento en el que aparentemente ellos son los que solicitan un permiso para ausentarse de forma temporal.

Uno de los encargados de comunicación de Telmex dijo a El Sol de México que el Acuario Inbursa no pertenece en realidad a Inbursa, y que su única relación con esta empresa es que tiene ese “naming”, o el nombre solamente, y puso como ejemplo el caso de los teatros llamados Centro Cultural, que anteriormente tenían el nombre de “Centro Cultural Telmex”.

De acuerdo con el testimonio de Natalia, los empleados del Acuario Inbursa están contratados por una empresa de outsourcing llamada Blauser, S.A. de C.V., y fueron trabajadores de todas las áreas (guías, administrativos, cuidadores de animales, ingenieros de sistemas, limpieza y foto) los que fueron orillados a firmar este documento.

“Nos citaron el martes 17 de marzo, nos dijeron que era una junta para ver cómo se iba a tratar lo de la contingencia, y ahí nos dijeron: Firmen… Evitémonos la pena de un recorte de personal, esas fueron sus palabras”.

Natalia asegura que fueron empleados de Acuario Interactivo, Acuario Inbursa y Acuario del Bajío las que fueron orilladas a firmar esta carta. La encargada de entregarle las cartas fue la propia directora de Recursos Humanos de la empresa, Adriana Andrade, quien los hizo firmar.

Agregó que la fecha acordada para que regresen a sus puestos de trabajo es el 1 de abril, aunque dijo no tener ninguna certeza de que llegada esa fecha lo hagan volver a firmar un documento similar.

“En su momento, cuando fue lo de la Feria de Chapultepec, a todo el personal, mientras trataban de solucionar las cosas, los mandaron a trabajar al Acuario; adecuaron para que trabajaran aquí y sin embargo se les siguió pagando… y eso que fue un problema que ellos ocasionaron... En este caso que es un problema de contingencia, pues no es justo (que no les paguen)”.

Esta situación contrasta con la reciente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera de este mismo martes dijo que el ingeniero Carlos Slim –propietario del Grupo Financiero Inbursa- le mandó decir que no habría ningún despido de empleados en sus empresas.

Otro empleado del Acuario Inbursa, de 26 años, quien pidió ser identificado como “Oscar”, y que se desempeña como encargado de área, relata:

“Estuvo extraña la forma en que lo manejaron, porque varios lugares empezaron a cerrar unos días antes, sin embargo el director de operaciones, que se llama Juan Rafael Meade, dijo que ese fin de semana no se iba a cerrar todavía para aprovechar el puente del 16, y todavía estuvimos ahí laborando. Después de eso, el martes 17 nos convocaron a junta; todas las áreas pasaron por separado, en grupos de ocho personas y nos hicieron firmar un permiso de días, como si nosotros estuviéramos solicitando ese permiso, y pues ahí establecía que era sin goce de sueldo, que porque nosotros estábamos pidiendo ese permiso”.

Óscar asegura que solicitaron que se les diera oportunidad de revisar esta situación con un abogado y que les dijeron que eso no estaba permitido y que no era un sindicato. Que si no firmaban, podía empezar a haber despidos.

“Nos dijeron que nos pusiéramos solidarios con la empresa y que firmáramos para que al final todos conserváramos nuestros empleos… El problema es que no es la única cosa: las horas nocturnas no se nos pagan, los días festivos me parece que no se nos pagan como debería y no contemplan las horas extras, entonces pues ya son muchas irregularidades que se juntan”, agregó.

Óscar aseguró que prácticamente todos los empleados firmaron la carta, excepto una persona que no accedió, y que por lo tanto lo liquidaron. “Nos dijeron que la empresa no tiene dinero, pero le está invirtiendo a otro acuario que se va a llamar Sealand, en Guadalajara”, cuestionó.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Blauser y Acuario del Bajío son marcas registradas y representadas por Alejandro Nasta Icaza, según consta en expedientes de dicha institución, mientras que la marca Acuario Inbursa pertenece al Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.

También se intentó establecer comunicación con el Acuario Inbursa a través del número telefónico de contacto que tienen publicado en su página de Facebook, pero no se obtuvo respuesta.