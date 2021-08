Padrón de repartidores de gas ya lo tiene listo la CRE

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya tiene listo el acuerdo por el cual se creará un padrón de repartidores de gas licuado de petróleo (LP), a fin de regular su operación y permitir un mayor número de comisionistas.

De acuerdo con el anteproyecto registrado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) dicho acuerdo "establece las acciones a seguir para atender la seguridad en el suministro, en la distribución de gas licuado de petróleo".

➡️ Precio máximo del gas LP sube por tercera semana

Desde que inició agosto, los repartidores de gas LP, identificados por su uniforme en mezclilla y el clásico grito de ¡el gaaaaaas!, reprocharon las medidas emprendidas desde el gobierno federal para fijar los precios de este combustible, pues acusaron que dejaba nulas ganancias para al menos 16 mil familias dedicadas a esta labor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Ricardo Sheffield, atendió, por instrucción presidencial, a todo el Gremio Gasero Nacional y acordaron mesas de diálogo con los permisionarios y la creación de un padrón, que formaliza la CRE con este acuerdo.

La Comisión estableció que los comisionistas, quienes llevan el gas hasta lo hogares, mediante planta de distribución, vehículos de reparto y auto-tanques contarán con 20 días hábiles para entregar la información solicitada por la autoridad regulatoria, a fin de integrar un "Padrón de Prestadores de servicios que contribuyen para la Distribución de gas LP".

Finanzas Gana Pemex con alza del gas LP

Los permisionarios deberán informar sobre el nombre, domicilio, número telefónico, correo electrónico, CURP y/o RFC de las personas físicas o morales que realizan la labor de reparto, así como el número de licencia de conducir, placas de circulación y tipo de vehículo con el que se surte el combustible.

Además, obliga a los distribuidores de gas licuado a reportar a la CRE la contraprestación, porcentaje, margen o utilidad que obtienen los comisionistas al surtir el combustible en siete de cada 10 hogares.

También deberá presentar las pólizas y la documentación que acrediten que los vehículos que transportan el combustible cumplen con las normas oficiales mexicanas aplicables.

En caso de que los permisionarios y comisionistas no presenten en tiempo y forma la información solicitada, podrán hacerse acreedores a multa o revocaciones de permisos.

El acuerdo, la CRE también establece que el acuerdo permitirá "incorporar mayor parque vehicular a la distribución de gas LP, que permita atender el suministro del combustible y evitar un daño inminente a la población".

Para ello estableció que dará prioridad a la atención de solicitudes y nuevas solicitudes de permisos para distribuir el gas licuado a través de unidades de reparto, auto-tanques y planta de distribución.

MESAS DE DIÁLOGO CONTINÚAN

Adrián Rodríguez, líder del Gremio Gasero Nacional comentó a El Sol de México que las mesas entre comisionistas y permisionarios, quienes traen el gas al país, continúan, al tiempo que esperan respuesta del gobierno federal para poder ser incorporados como flotilla de Gas Bienestar.

Finanzas Profeco y gaseros avanzan en padrón para regularizarlos; rechazan más paros

Detalló que están dando pasos agigantados para avanzar en su regulación, aunque consideró que los 20 días para cumplir con el acuerdo, de entrar en vigor, será escaso incluso para los propios comisionados de la CRE, pues adelantó se les va a venir encima un mundo de solicitudes pendientes".

"Pero si el titular de la CRE, Leopoldo Melchi, dice que está facultado y tiene la capacidad lo haremos", enfatizó.

Sobre las mesas de diálogo, el líder del Gremio Gasero apuntó que todavía faltan conversaciones con algunos grupos importantes como Gas Uribe, Nieto y Tomza, al tiempo que informó que Grupo Sonigas ya ha contratado a comisionistas que trabajaron con ellos anteriormente, les da prestaciones y les compra las unidades que hayan adquirido, mientras que ha rechazado a quienes son comisionistas independientes.

"Los terceros como yo, que son personas totalmente comisionistas, empresarios inversionistas en auto-tanques, que pagamos impuestos, dijo 'no quiero nada contigo, cuando yo necesite compro mis unidades'. Fue terrible", comentó.

Adrián Rodríguez aseveró que no dejarán de quitar el renglón para que el gobierno considere al remate que no pueda ser acogido por las empresas distribuidoras de gas LP y puedan formar parte de las filas de Petróleos Mexicanos (Pemex), encargado del proyecto Gas Bienestar.

100 ESTACIONES DE CARBURACIÓN BUSCARÁN SER DISTRIBUIDORAS DE GAS BIENESTAR

Los integrantes de la Unión Nacional de Industriales de la Carburación a Gas Asociación Civil (Unicargas) ofrecieron 100 estaciones de gas licuado de petróleo para que sean consideradas como distribuidoras del nuevo consorcio de Pemex, Gas Bienestar.

Unicargas señaló que este proyecto del gobierno federal es la solución para terminar con las prácticas oligopólicas en el mercado del gas lp, que ya investiga la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pues también acusaron que grandes compañías como Uribe, Nieto, Tomza, y Zeta Gas generan una competencia desleal desde hace años, lo que está ocasionando que estas plantas con 40 trabajadores en promedio pierdan 30 por ciento de su fuerza laboral.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así mismo, los integrantes de Unicargas pidieron a la CRE y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que también consideren modificar su regulación ya que consideraron es excesiva, así como a vigilar el cumplimiento de dichas normas, ya que denunciaron estaciones clandestinas que no cumplen con las normas, no cuentan con medidas de seguridad, venden gas robado con precios desleales y no pagan impuestos.

Enfatizaron que están en riesgo de desaparecer sin la intervención de las autoridades federales.