Afores: una pensión inalcanzable 

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó una reforma al sistema de las Administradoras de fondos para el retiro (Afo res), las personas que se están pensionando bajo este esquema reciben un monto que no les permite cubrir gran parte de sus necesita, incluso, la canasta basica

La Organización Editorial Mexicana (OEM) entrevistó a ocho personas de diferentes estados del país que ya recibieron su pensión con el sistema de afore o bien, que apenas van a comenzar el trámite para recibirlo.

La mayoría coincide en que no les alcanza, pues reciben una pensión que representa menos de una tercera parte de su último salario ; también comparten lo confuso que es entender bajo qué esquema de pensiones deben pensionarse y piden que las autoridades faciliten más información sobre el tema.

Tal es el caso de María Mendoza, quien tiene 68 años y comenzó a planear su retiro laboral hace casi un lustro. Las opciones eran pocas y muy modestas: seguir trabajando como supervisora de una planta de manufactura en el Estado de México o vivir de su pensión y cuidar a sus nietos.

El trámite comenzó con la ayuda de su contador, quien le ayudó a calcular su pensión y primero le estimó que le tocarían mínimo unos siete mil pesos mensuales, desde los 10 mil libres que ganaba como supervisora.

Hoy forma parte de la segunda generación de personas jubiladas con una Afore y solamente recibe cinco mil 620 pesos al mes, es decir, recibe 56 por ciento de su último salario.

“Es muy poco dinero, a como está la situación personal apenas voy al día con mis gastos. Ya no tengo que mantener a nadie, pero seguramente hay días en los que se antoja ir de paseo o ir a cenar rico en un restaurante fuera de aquí”, dijo.

Mendoza explicó que su proceso de jubilación, Sura, su afore le evidenció de los montos durante y la manera en que podría elevar su pensión a través de aportaciones voluntarias . Sin embargo, las ignoró por considerarlas como un trámite necesario y hasta llegó a desconfiar del proceso.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) , desde 2021 se han pensionado alrededor de 53 mil 200 personas bajo la Ley del IMSS de 1997.

Se espera que esta cantidad aumente en gran medida por la reducción de semanas que se hizo en la reforma a la Ley del SAR en 2021. Antes de esta reforma, las personas requerían mil 250 semanas para pensionarse, pero con la reforma solo se requerían 750 Esta cantidad de semanas irá aumentando cada año.

Una de las campañas que han impulsado tanto al gobierno como las afores es el invitar a los trabajadores para que realicen aportaciones voluntarias para elevar su pensión, pero tampoco han sido de gran impacto.

Héctor Anaya platica que se arrepiente de ignorar las recomendaciones de sus hijos y compañeros de generación, pues recibe una pensión de casi cinco mil pesos.

“Los compañeros que iniciamos el trámite ya hacían aportaciones voluntarias , unos de 50 o 100 pesos. Yo prefería ahorrarlo por separado, porque al final pensé que era un dinero que me podría servir para cualquier imprevisto”, dijo.

Con 69 años, Anaya dijo que el trámite de jubilación fue más rápido de lo esperado, pues contó con el apoyo de su empresa y administradora.

“Nosotros sólo reunimos los papeles y ellos se encargaron de lo demás. Hoy recibo cuatro mil 820 pesos mensuales , casi una cuarta parte de lo que ganaba como ayudante operativo”, precisó.

Actualmente, existen ocho maneras de ahorrar dinero para el retiro voluntariamente, las cuales van desde hacer depósitos desde 50 pesos en tiendas de conveniencia o hacer cargos recurrentes a una cuenta bancaria . Además, cada Afore cuenta con diferentes opciones para aprovechar dicha función.

“ El ahorro voluntario es una excelente opción para quienes deseen incrementar el monto de su pensión y garantizar un retiro más cómodo. Sin embargo, es fundamental analizar las necesidades y metas personales, así como contar con asesoramiento financiero adecuado para tomar decisiones informadas”, excluyó Elena Madrigal, analista financiera independiente.

PROCESO COMPLICADO



Pedro Aguirre Muñoz vive en la colonia Morelos, al sur de Tampico, Tamaulipas; para él, llegar a la jubilación como pintor automotriz ha sido complicado, pues aunque le faltan todavía semanas de cotización, no entiende muy bien cómo debe pensionarse.

“Me dicen que hay varias maneras de recibir el dinero de la Afore, pues te pueden dar todo el dinero junto o poco a poco, pero hay poca orientación para saber cuál es lo que nos conviene, aunque de la forma que se escoja se sabe que se va a terminar y eso ya es una desventaja para nosotros”, expresa.

Pedro Aguirre no sabe cómo puede acceder a los recursos de su Afore, además, considera que los productos son tan caros que no piensa que le pueda alcanzar. l Foto: Cortesía

Sobre si suficiente será lo que perciba de la Afore, exponente "ahorita está todo bien caro, todo el producto básico está bien caro, el aceite, el arroz y frijol y no va alcanzar para nada".

Mencionó que si la pensión no alcanza, muchas personas se verán obligadas a regresar a trabajar y la mayoría lo hará en la informalidad.

Lo mismo sucede con José Luis Gallegos Hernández, quien compartió que el proceso de jubilación es muy confuso. No tiene claro en qué modalidad debe pensionarse. Por un lado están los que cotizan en la ley de 1973; los de la ley de 1997 y la “generación de transición”, que es la que puede elegir bajo qué ley pensionarse.

Comentó que él ya tiene más de mil semanas cotizadas , pero cada año van a estar aumentando el número de tiempo para cotizar, por lo que habrá personas que no puedan alcanzar a tiempo la jubilación que desea.

Para José Luia Gallegos es muy confuso el proceso para pensionarse. l Foto: Cortesía

Aseguró que desafortunadamente la situación económica en el país no aporta para contar con una jubilación trabajar digna y que después de muchos años poder retirarse en paz, no es posible, ya que el incremento de los insumos hace que sea difícil costar los gastos de la canasta básico.

Otro caso similar es el de Heriberto Pérez, quien ha trabajado como profesor del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas durante 28 años y hace algunas semanas comenzó los trámites de su jubilación.

Se dice preocupado por su futuro, pues según el cálculo actual del Seguro Social tiene derecho a una pensión mensual de ocho mil pesos que equivale al 70 por ciento de su último salario.

“No es suficiente, por eso no he hecho todavía el movimiento de la pensión en el IMSS, porque me quieren dar muy poquito”.

Le aconsejaron tramitar los beneficios de la Modalidad 40 que permite a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, realizar aportaciones voluntarias mejorando el monto de su pensión.

Con el equivalente a un año de aportaciones voluntarias a la Modalidad 40, dice que podría aspirar a una pensión de 20 mil pesos; al año y medio ascendería a 27 mil y con dos años, alcanzaría un máximo de 37 mil pesos, multiplicando así el salario que tuvo en sus últimos años como profesor.

Al hablar sobre su Afore , reconoció que desde hace muchos años debió prever mejor su futuro haciendo un ahorro mayor al que marca la ley en su cuenta individual , pues al cumplir mil 753 semanas cotizadas, reparar acumular tan solo 260 mil pesos.

Heriberto, quien está por cumplir los 63 años de edad, comenta que varios de sus excompañeros están preocupados porque ya cumplieron la edad y las semanas laboradas para jubilarse y temen alcanzar una pensión insuficiente.

Según información proporcionada por la Consar, a través de transparencia, hasta abril de este año, en Zacatecas había 209 mil 21 personas con cuenta de Afore, cifra que incluye a aquellos que actualmente no tienen un empleo formal.

El saldo promedio que hay en las cuentas de los zacatecanos que cotiza en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es de apenas 140 mil 121 pesos.

Desde que en 2021 se pensionó la primera generación de trabajadores con las Afores, en Zacatecas se han jubilado –con corte a abril del 2023- dos mil 362 personas.

QUIEREN UNA PENSION COMO LA DE LA LEY 73



María del Carmen Hernández comenzó a trabajar en Tapachula, Chiapas cuando tenía 36 años. Está inscrita en la Ley 1997 IMSS y hoy a sus 59 años está a punto de jubilarse, pero le preocupa su futuro.

"Ya pregunté y voy a recibir menos de lo que actualmente gané en mi trabajo, y eso me preocupa, porque uno ha pasado años trabajando y aportando y ahora con esta ley en lugar de beneficiarnos nos perjudica", abundó .

María del Carmen Hernández está inscrita en la Ley 1997 IMSS por lo que cree que esta modalidad la perjudicará al momento de jubilarse. l Foto: Cortesía

Dijo que con las semanas cotizadas apenas alcanzará aproximadamente 10 mil pesos mensuales de pensión, cuyo recurso es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia, sobre todo, porque las cosas cada vez son más caras.

Una de las marcadas diferencias que tiene pensionarse por afore es que brinda una pensión muy baja respecto de quienes se jubilan bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973.

Con la ley del IMSS de 1973, las personas pueden recibir una pensión entre 80 y 100 por ciento de su último salario ; mientras que con la afore, se estima que pueden llegar a 30 por ciento.

Perla Denisse Infante compartió que si le dieran a elegir entre la Ley de IMSS de 1973 o la de 1997, escogería la primera. l Foto: Cortesía

Para Perla Denisse Infante, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la Ley de 1997 del IMSS “nos limita mucho, pues para un futuro no tenemos nada seguro, ya que nosotros no vamos a tener una pensión del IMSS como sucede con la Ley del año de 1973”.

A la fecha y con 10 años de tener una afore “no tengo el ahorro suficiente para decir si en este momento me puedo retirar o no y poder vivir de mis ahorros, lamentablemente tengo que trabajar muchos años más para alcanzar un buen nivel de ahorro en mi Afore”.

Entre los aviones que tiene en el corto plazo está comprando un seguro de vida y seguir ahorrando para tener un poco más.

Compartió que si le dieran a elegir entre la Ley de IMSS de 1973 o la de 1997, elegiría la primera “esa cuando menos me garantiza un dinero seguro para mi retiro, lamentablemente cambiaron la ley y nos afectó a todos ya las siguientes generaciones de mexicanos ”.

José Monzón dice que el gobierno ofrece ahora una dádiva como Áfores. l Foto: Cortesía

Lo mismo le sucede a José Monzón , quien se ha dedicado más de 20 años a la empresa donde todavía labora en Tapachula, Chiapas. Consideró que las personas se pensionan para disfrutar de lo que trabajaron, sin embargo, con el modelo de las afores, la situación se tornó muy incierta y lo será aún más para las nuevas generaciones.

"Mi papá se pensionó con sueldo completo, yo voy a recibir un pago muy por debajo, lo cual es injusto, porque por ley se nos debe dar lo que aportamos como trabajadores, y no una dádiva como ahora nos dar el gobierno a través de las Afores ”, acotó.