Alertan sobre riesgos de reactivar actividades en la frontera norte

En la frontera norte, el gran desafío del presente y futuro inmediato es que se puede abrir de manera escalonada la actividad económica, pero aplicando investigación científica y de manera fundamental una serie de protocolos sanitarios, que no existen o están muy laxos sobre todo en el sector de la industria maquiladora. Y hablamos de un mundo de personas que trabajan muy cerca y se han dado casos pero sobre todo, manifestaciones de trabajadores en Tijuana y Ciudad Juárez de que no cuentan con el equipo y la protección sanitaria para llevar a cabo sus tareas.

Son enormes los retos que tienen las ciudades fronterizas. Se entiende la necesidad binacional de fortalecer las cadenas de valor, pero llama la atención de que no se hace mención de fortalecer los protocolos sanitarios correspondientes, manifestó el doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

El cruce por el puerto San Luis 1 mantiene alto nivel de aforo vehicular y peatonal / Víctor Félix

Habló de la problemática y citó que, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, tiene restricciones porque en medio de la emergencia, hay un problema estructural de fondo: en la medida que no se hacen los debidos test y su valoración, no se sabe el impacto o el nivel de repercusión de la pandemia, porque en la frontera norte, en total no pasan de 5 mil casos y del otro lado, en Estados Unidos son cerca de 125 mil casos de personas contagiadas porque allá sí hacen las pruebas.

Y se refirió a Nuevo León, en el que se hizo una gestión que considera interesante. Se conjuntó investigación y sinergias con el sector privado y adoptó experiencias como las de Corea del Sur y sobre todo, aplican las pruebas y con ello, lograron reducir los contagios. Es una estrategia integral e innovadora.

Cortesía | Gobierno de Tamaulipas

Y por separado, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, de la Cámara de Diputados, Ricardo Villarreal García (PAN), consideró importante el anuncio presidencial, porque esta emergencia sanitaria tiene parados a más de 4.5 millones de microempresarios de los cuales, entre un 30 a 40%, de alargarse más el confinamiento social, no podrían tener la capacidad financiera para poder reabrir sus puertas.

Se pronunció porque este retorno a la actividad económica la organice el gobierno federal de la mano de los gobiernos de los Estados y los Municipios, sobre todo de éstos últimos que son los que tienen el acercamiento con la ciudadanía.

Consideró importante el anuncio del Jefe del Ejecutivo de que abran los municipios sus establecimientos, donde n se manifestó una crisis sanitaria fuerte. Y en otras ciudades, habrá que tener un cuidado sanitario extremo con un cerco para que no entren personas de otros lugares en donde sí tienen contagios.

“Entonces, la apertura podría tener riesgos”, dijo el diputado por Guanajuato.