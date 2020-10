Alfonso Romo propone reducir importación de medicamentos para producir en el país

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de México señaló indispensable dejar de lado la dependencia en la importación de principios activos para la producción de medicamentos en el país e invertir más en el contenido nacional.

"No podemos seguir dependiendo, tenemos que tener menos dependencia, la autosuficiencia es vital", acotó al inaugurar la Vigésima Novena edición de la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica.

Para ello, Romo Garza consideró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe convertirse en el motor que impulse la producción, que sea ágil, proactiva, que coopere con la industria farmacéutica y no le "ponga trabas".

"No podemos aceptar una Cofepris que esté sobrerregulada y burocratizada, necesitamos ayudarlos, necesitamos motivarlos y que sepan que ustedes son sus aliados. Y en este momento, la crisis nos invita a ser aliados: gobierno y sector privado, no podemos no vernos en la misma mesa, estamos en la misma mesa", añadió.

El jefe de la oficina de la Presidencia destacó que esto es necesario en un momento en el que se presenta una demanda histórica de los servicios de salud, "debido al aumento de la informalidad y la disminución de los ingresos de la población".

"Esto lo tenemos que tener muy presente, la gente no tiene dinero, necesitamos pensar en la gente que no tiene. Esto nos obliga a optimizar los procesos de producción y distribución para garantizar el abasto de medicamentos seguros y de calidad a precios razonables", concluyó.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Patricia Faci Villalobos, destacó que la industria farmacéutica es estratégica y clave para el bienestar de los mexicanos.

Dijo que irrumpe en todos los sectores productivos, a través del cumplimiento de las regulaciones, con la promoción de la investigación, la inversión y el empleo, como resultado de su vinculación económica.

La presidenta de Canifarma también subrayó la importancia de fortalecer las cadenas de suministro, pues insistió que es importante trabajar en armonía y orden para fortalecer esta industria a fin de asegurar, a través de la tecnología e innovación, una adecuada capacidad de reacción.

Por último, Patricia Faci aseguró que también es necesario aprovechar las oportunidades que se presentan en medio de la pandemia global por Covid-19 para impulsar la evolución de la tecnología y la interacción digital, en la que puedan participar todos los sectores alrededor de esta industria, que se dijo es la séptima actividad manufacturera en el país.

También se destacó que la industria farmacéutica demanda insumos de 161 sectores, mientras que otros 163 sectores dependen de su producción, así como que es responsable del 90 por ciento de las medicinas que se consumen en el país, donde el 75 por ciento se produce en México y genera cerca de 600 mil empleos directos e indirectos.





















