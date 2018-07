Alicia Bárcena, abierta a invitación de López Obrador

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, se declaró "encantada" con la idea de colaborar con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y no descartó la posibilidad de ser nombrada embajadora ante la ONU. "No me corresponde, le corresponde al candidato electo tomar la opción, y con mucho gusto, cuando esto suceda, serán los primeros en enterarse".

La funcionaria respondió así a los cuestionamientos de la prensa, luego de que en mayo, en plena campaña electoral, López Obrador anunció que Bárcena sería la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algo sobre lo que ella no se pronunció apelando a la "neutralidad" del organismo.

"Me honraría mucho poder colaborar en esta cuarta transformación (de México) pero, como comenté, tengo responsabilidades actuales en la Cepal y en la ONU en general", dijo en tanto el virtual presidente electo defina formalmente a su equipo.

En el marco de la presentación de un reporte sobre Inversión Extranjera Directa (IED), Bárcena dijo que no se ha reunido hasta ahora con López Obrador, pero sí con el empresario Alfonso Romo, uno de los principales asesores del virtual presidente electo.

"Ya me reuní con Alfonso Romo y con él sí ya sostuve una reunión muy interesante", reveló.

La secretaria ejecutiva de la Cepal reconoció que está "muy feliz" porque las propuestas que ha planteado López Obrador están "alineadas" a las recomendaciones que ha externado la organización regional, como el proyecto de duplicar la pensión a adultos mayores y otorgar becas para jóvenes sin empleo y educación, las cuales, consideró, son "bastante factibles" de fondear.

“Todavía nosotros no hemos hecho los cálculos, lo vamos a hacer definitivamente, pero pensamos que es bastante factible y sobre todo cuando tomamos en cuenta en otras regiones de la zona en donde ya se les está dando pensión universal a los adultos mayores y donde ha sido totalmente factible financiarlo, estamos hablando de países como Bolivia, Chile o Argentina, en donde se les una pensión a los adultos mayores, sea cual sea su estatus social, entonces no veo porque no sea posible lograrlo en México”, afirmó.

De igual manera, respaldó la propuesta que lanzó Carlos Urzúa, quien ocuparía la Secretaría de Hacienda , en el sentido de duplicar el monto de inversión pública al pasar de 2.2 a 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el siguiente sexenio.

“Si se puede”, sentenció la mexicana.