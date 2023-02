AMLO asegura que dará información del litio a socios, pero no significa entregarlo

A pesar del acuerdo anunciado durante la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, para que nuestro país comparta información sobre los yacimientos de litio en su territorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el compromiso que acordó con Estados Unidos y Canadá para que su gobierno entregue información del litio qué hay en Mexico y dijo que, aún cuando se entreguen estos datos a sus socios comerciales, eso no significan que se les entregue el mineral.

“Puede ser que se haya escrito eso en el comunicado, pero está muy claro que nosotros defendemos nuestra soberanía y estos recursos son de la Nación y pueden tener información. Nosotros incluso podemos proporcionar información en el caso del petróleo, por ejemplo, se tiene que dar a conocer a las Bolsas cuánto se estima de reservas”, justificó el mandatario federal, luego que se le cuestionó en su mañanera por la entrega de datos sensibles de recursos naturales a extranjeros, lo que se contrapone a su discurso de soberanía nacional.

En la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada en enero, se anunció en un comunicado que, dentro de los acuerdos alanzados, México entregaría información de los yacimientos de litio a los extranjeros para realizar un mapa actualizado de las reservas de litio con los que cuenta América del Norte.

Sin embargo, López Obrador aseguró que “la Nación es la dueña del subsuelo, todos los recursos naturales del subsuelo, fue de las cosas que cuidamos en el Tratado (con Estados Unidos y Canadá), eso quedó establecido”, aseguró López Obrador.

El presidente acotó que lo importante es que los extranjeros no se lleven los recursos naturales del país, “que se haga valer la Constitución del 17, aún vigente, de que la Nación es la dueña del subsuelo, de todos los recursos naturales del subsuelo”, insistió el presidente.

Asimismo, el mandatario aprovechó para referir a las críticas de la oposición en torno a que el expresidente estadounidense Donald Trump ha dicho que sometió a López Obrador en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y aseguró que la anterior administración de Enrique Peña había entregado el petróleo de México.

“Dicen nuestros adversarios que nos sometió el presidente Trump, pues no fue así, pero tampoco se portó mal el Presidente Trump, no buscó someternos, fue respetuoso, pero cuando se estaba negociando el Tratado, ya el Gobierno anterior ya había negociado lo del petróleo, había un anexo así (de grande) cuando el equipo nuestro que estaba como observador y dijeron que ‘ya se podía incluir el petróleo como parte del Tratado, dijimos no, porque eso es violatorio de nuestra soberanía”, aseguró.

También, aseveró que en la renegociación del Tratado se le permitió a su administración reescribir las condiciones del tratado en torno a la soberanía de México sobre su petróleo y sus recursos. “Entonces lo que se estableció en el Tratado es que México maneja con autonomía el petróleo que es de la Nación, lo que originalmente se maneja en la Constitución”, sostuvo el presidente.

En el caso del litio, dijo que es el mismo caso y recalcó que aunque es un recurso de la nación, no significa que los socios comerciales de México no puedan tener información de los yacimientos de este mineral y puedan trabajar juntos respetando soberanías e invirtiendo.

“En el caso de litio, es lo mismo, no significa que no tengan información y, además, que podamos trabajar juntos respetando soberanías y complementándonos, porque ellos van a construir cerca del país, en Sonora, chips, en Arizona”, recordó el presidente.

Resaltó que esta sinergia es parte de un plan integral con Estados Unidos para desarrollar el Plan Sonora, donde México fabricará baterías de litio para autos que aprovechará la empresa estadounidense Ford que se complementarán con los chips de Arizona para llevar desarrollo en la región.

Comentó que en San Luis Potosí la empresa alemana BMW también está fabricando autos, aunque dijo que todavía los componentes hechos en México son del 50 por ciento. Subrayó que esa será la primera planta de autos eléctricos en America Latina y que quiere que las autopartes sean todas hechas en México. Además, dijo que la inversión en San Luis para esta planta se estima en mil millones de dólares y generará mil empleos bien remunerados para mexicanos.

Finalmente, expresó que México tiene una ventaja estratégica por su ubicación geográfica y, ademas, es uno de los 3 países más atractivos para invertir actualmente en el mundo.









