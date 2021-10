AMLO descarta uso de criptomonedas

Ante la compra de bitcoins en El Salvador, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el uso de monedas virtuales, en la economía nacional y subrayó que en México “debemos mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas”, mientras destacó que en su administración están procurando “no innovar mucho”.

El presidente expresó que “No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto. Pensamos que tenemos que mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero, cuidar que esté bien el ingreso, que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos y con eso es suficiente”.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, destacó que su administración conserva finanzas sanas gracias a una política de recaudación eficiente y que no exista evasión de impuestos, con lo cual aseguró, “da para financiar el desarrollo del país”, a la vez que destacó que para este año todavía queda un 20 por ciento del presupuesto de este año, para garantizar que se podrán pagar los pagos de prestaciones a la burocracia, como aguinaldos.

Asimismo, aseguró que México ya se recuperó de la caía de empleos que tuvo por el inicio de la pandemia de la Covid-19, en 2020 y que, a la fecha, se tienen 20 millones 642 mil 317 trabajadores inscritos en el Seguro Social.

“Ya recuperamos todos los empleos que se perdieron con la pandemia. Ya debemos de estar como con 20 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social, que era lo que teníamos antes de la pandemia, incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron”, expresó el presidente.