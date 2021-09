China no hará intercambios con extranjeros: prohíbe las criptotransacciones    

China prohibió todas las transacciones de criptomonedas y prometió poner fin a la minería ilegal, dando el golpe más duro hasta ahora a la industria de un billón de dólares.

En ese sentido comenzó a apretar sus normas contra la minería e intercambio de criptodivisas este año, causando varias caídas fuertes del mercado. En mayo comenzaron a perseguir la actividad de minado de bitcoins, lo que causó que grandes grupos de minería suspendieran sus operaciones en el país.

El Banco Popular de China publicó un comunicado en el que explica que "las criptomonedas no son de curso legal" y declara que las transacciones de monedas virtuales son "ilegales" por "alterar el orden económico y financiero".

Transacción ilegal de criptomonedas

El Banco Popular, junto con otras nueve instituciones gubernamentales chinas como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumera las "actividades ilegales y delictivas" generadas por "las transacciones de monedas virtuales", que incluyen: "lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras".

Así combates las criptotransacciones

Para combatir las actividades relacionadas con las criptomonedas, ahora consideradas ilegales, el Banco Popular de China y otros departamentos tomarán una serie de medidas, entre ellas aplicar "medidas integrales en lo que respecta al corte de los canales de pago, la eliminación de los sitios web y las aplicaciones móviles relacionadas de acuerdo con la ley".

Monedas virtuales que no son legales

El Banco menciona específicamente a bitcóin y ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" para recordar que no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda".

Que son las criptomonedas

Las criptomonedas son divisas digitales cuya posesión está garantizada por una base de datos encriptada que está distribuida entre todos los operadores del sistema, lo que sortea la necesidad de un banco central o entidad financiera que centralice los pagos. Para su obtención es preciso utilizar potentes ordenadores que descifren algoritmos matemáticos que, como la oferta de monedas es fija, son de complejidad creciente.

Control de monedas virtuales

El bitcóin, la moneda digital más importante del mundo, y otras criptomonedas no pueden ser rastreadas por el banco central de un país, lo que dificulta su regulación.

Los analistas opinan que China teme la proliferación de inversiones ilícitas y la recaudación de fondos de criptomonedas en la segunda mayor economía del planeta, que también tiene reglas estrictas sobre la salida de capital.

Esta ofensiva contra las criptomonedas también abre las puertas para que China introduzca su propia moneda digital, que ya está en proceso, lo que permitiría al gobierno central controlar las transacciones.

