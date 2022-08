AMLO pensó en comprar la mayoría de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía planeado comprar el 51% de las acciones de Citibanamex, pues las instituciones financieras son las que más utilidades logran.

"Pensamos en la posibilidad de que el estado fuese dueño del 51% de las acciones (de Citibanamex)” y que el 49% quedara en manos de particulares, dijo el presidente este miércoles en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario puntualizó que el Gobierno maneja 7 millones de pesos de presupuesto, y subrayó que un banco que maneje esos recursos “tiene garantizando a un cliente importante”.

Expresó también que es sabido que todos los bancos tienen utilidades y son de los que más utilidades logran, “están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales", subrayó.

Sin embargo, declaró que él ya no tiene tiempo para consolidar el proyecto de un banco con participación público-privada, pues se requiere de convocar a inversionistas.

“Yo no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del Gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios y también”.

También dijo que el realizar una acción de esta índole iba a generar críticas de sus opositores: “imagínense cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos e irritables, iban a decir decir no que no, ahí está el estatismo, el populismo, el comunismo, etc, ¡no!”, mientras concluyó “ya vendrán otros, nosotros estamos sentando las bases para la transformación".