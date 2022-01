AMLO ve con buenos ojos creación de nuevas aerolíneas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ve muy bien la creación de nuevas líneas aéreas en México y aunque mencionó que desconoce la creación de Aerala, la nueva empresa de José Luis Garza, exdirector de Interjet, recalcó que esto es positivo.

Al ser cuestionado por esta nueva aerolínea —que podría operar en el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo próximo—, el mandatario expresó en su conferencia matutina de este miércoles que negocios como las líneas aéreas van a tener rentabilidad.

José Luis Garza Álvarez, exdirector general de Interjet, acaba de fundar Aerala, empresa aérea que se dedicará a la prestación de transporte de pasajeros, carga y paquetería en México.

Subrayó que no tiene conocimiento de la conformación de Aerala, pero sí del impulso de ex trabajadores de Mexicana y empresarios que pretendían echar a andar una nueva aerolínea y agregó sobre esto, “nosotros vemos muy bien eso, el que se pueda crear una nueva línea aérea; no una, varias, porque hay futuro” en este sector.

Asimismo, aprovechó para mencionar que la pandemia, que afecto en demasía al sector aeronáutico, está disminuyendo y adelantó que reforzará las brigadas de vacunación contra el Covid-19 en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Al margen de esto, el presidente recalcó que negocios como las líneas aéreas “van a tener rentabilidad y ojalá y se formen estas sociedades de inversión que se invite inviten se incluya a trabajadores, a pilotos, sobrecargos, trabajadores de las oficinas de las empresas”, comentó.

Además, hizo votos para que se sigan buscando opciones para que no cierre la línea aérea Aeromar —empresa que está en riesgo de irse a huelga el próximo 2 de febrero, debido al adeudo de nueve millones de pesos que tiene la empresa con los pilotos.

Sobre este asunto, el presiente dijo que se están buscando opciones “para que no fracase Aeromar, porque va a sitios en donde no vuelan otras líneas, todo eso lo estamos viendo y eso es una buena oportunidad y apoyamos y ayudamos a todos que quieran invertir con este propósito”, dijo el presidente.









