México presionará a Pelosi para aprobar el T-MEC

México enviará un escrito a los congresistas norteamericanos para que ya se ratifique el tratado comercial entre México, Estados y Canadá.

El tratado comercial con EU y Canadá es bueno para los tres países, que se suscriba y se apruebe, refrendó el presidente André Manuel López Obrador.

“La mayoría de los ciudadanos están a favor, además de que México ha cumplido y se han tenido acuerdos y compromisos, todos cumplidos”, indicó.

En su conferencia mañanera pidió no mezclar lo político-electoral en un asunto tan importante y no se demore la firma del tratado, la firma del acuerdo, refrendó.

“Es tiempo de acordar en el Congreso de EU y se expresará respetuosamente. Se enviará un comunicado en buenos términos, no injerencista, que no se atrase el tratado. El escrito se enviará a Nancy Pelosi, dirigente de los diputados demócratas”, refirió.

López Obrador recordó los compromisos como la ley laboral y presupuesto, en eso ha cumplido nuestro país.

Mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Jesús Seade, coincidieron en que se sigue dialogando pero ellos -EU- tienen que llegar a un acuerdo.

México ha hecho mucho todo lo que le corresponde. Ya es el momento de ratificar, dijo Seade.

Finanzas Inflación repunta a 3.10%, el nivel más alto desde agosto

Seade se dice pesimista

El subsecretario y negociador comercial para América del Norte se dijo pesimista en la aprobación del T-MEC porque no hay nada concreto con los legisladores de Estados Unidos, al respecto comentó lo siguiente:

"No excluyo que en diciembre podría salir, pero sí estoy pesimista porque en días recientes, hace dos o tres semanas, el tono era muy positivo hacia el acuerdo y el último día, el jueves y viernes de la semana pasada que era el cierre del congreso ya empezaron otra vez a surgir estas ideas y cosas que ya estaban descartadas, que se habían discutido varios meses y que hemos dicho eso no", apuntó.

"No estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, puede resolverse en enero o febrero; nosotros siempre dijimos: un acuerdo que no se logre este año porque hay oposición de oposiciones, ya se va hasta después de las elecciones, doce meses más tarde", agregó.

Finanzas Construcción cayó 10% en septiembre

AMLO revira postura de Seade



Jesús Seade dice que está pesimista, “yo estoy optimista” y creo que se va a aprobar pronto el tratado comercial.

En ese sentido, el presidente López Obrador confió que el tratado comercial se firmará antes de que concluya el 2019.

Vamos a enviar un comunicado a la señora Nancy Pelosi, para pedirle que se apruebe y no se apliquen prácticas dilatorias.

Tenemos información que tanto el Presidente Trump como los legisladores republicanos quieren que se apruebe y será antes de que finalice el 2019, refrendó.

López Obrador agregó que Seade es de lo mejor que se tiene, pues ha hecho cosas extraordinarias.

Había un arancel que afectaba a Mexico -acero- y logró quitar el arancel, recordó el Mandatario.