Trump dice que México y Canadá están listos para huir del T-MEC

Tras una larga espera para la aprobación del T-MEC, Donald Trump asegura que México y Canadá “están listos para huir del T-MEC”.

“México y Canadá, después de esperar seis meses para ser aprobados, están listos para huir, ¿y quién puede culparlos? ¡Demasiado!”

Asimismo el mandatario estadounidense dijo que la líder demócrata, Nancy Pelosi, “pasará a ser la Presidenta de la Cámara menos productiva de la historia”.

“Está dominada por AOC Plus 3 y Radical Left”.

Nancy Pelosi will go down as the least productive Speaker of the House in history. She is dominated by AOC Plus 3 and the Radical Left. Mexico and Canada, after waiting for 6 months to be approved, are ready to flee - and who can blame them? Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de noviembre de 2019

Pelosi, ¿culpable de retrasar acuerdo?

Ayer, el presidente Donald Trump acusó a Nancy Pelosi de retrasar una votación que sería para la ratificación del T-MEC.

Aseguró que habría sido para conseguir más apoyo en su investigación para el que sería juicio político en su contra.