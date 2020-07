Banco Famsa se va a la quiebra; IPAB garantiza ahorros de clientes

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa sobre la revocación de su licencia como institución de banca múltiple.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que la liquidación del banco es resultado de recurrentes incumplimientos regulatorios sobre disposiciones normativas desde 2016.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó en videoconferencia que, entre las anomalías encontradas tras iniciar actos de vigilancia este año hay un faltante de reservas por 80 millones de pesos del producto “Tarjeta Famsa”.

Asimismo, destacó que el nivel de capitalización reportado por el banco a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a marzo de este año resultó inferior al mínimo regulatorio.

Yorio agregó que a partir de este miércoles, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) actuará como liquidador del banco y comenzará a realizar el pago de los depósitos y demás operaciones del público que constituyen obligaciones garantizadas.

El funcionario subrayó que los clientes del Banco Ahorro Famsa están asegurados a través del Fondo de Protección al Ahorro Bancario y que el proceso para recuperar sus recursos será sencillo, transparente y estará a cargo del IPAB.

El secretario ejecutivo del IPAB, Gabriel Limón, indicó que aquellos beneficiarios con menos de nueve mil pesos en una cuenta del banco recibirán un código para que puedan retirar sus recursos en un cajero de BBVA.

Aquellos clientes con más de nueve mil pesos recibirán un cheque para que puedan recuperar sus recursos a partir del jueves.

El presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf, agregó que se iniciarán investigaciones para aplicar sanciones procedentes por esta situación y subrayó que se trata de un caso aislado.

El subsecretario de Hacienda subrayó que no se trata de un rescate bancario ya que no se utilizarán recursos del sector publico para la liquidación del banco, sino que se recurrirá a las cuotas de los propias instituciones financieras del país por lo que la medida no le va a costar a los mexicanos.

“El día de hoy se tomó una decisión poniendo en primer lugar el bienestar de los depositantes y la protección de sus ahorros”, indicó.

Los recursos que utilizará el IPAB para reintegrar los depósitos de los ahorradores no provienen del presupuesto del Gobierno de México. Tampoco se erogarán recursos de origen fiscal para este proceso de liquidación, expuso Hacienda momentos antes.

El pago del seguro de depósitos se realiza con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, que recibe mensualmente cuotas de todas instituciones de banca múltiple.

La caída de Famsa

Las acciones de Grupo Famsa (GMAFSA) se desplomaron este lunes un 26% y un 7% al cierre de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores cayendo en riesgo su banco por pérdida de capitalización.

El viernes la empresa se declaró en bancarrota ante un tribunal en Estados Unidos, esto con el fin de reestructurar sus deudas que vencen este mes de junio.

En un comunicado, la empresa regiomontana informó que presentó la solicitud voluntaria bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.

“La Compañía recibió el apoyo sobresaliente de los tenedores de los Bonos 2020 votando sobre su propuesta de plan del Capítulo 11, para permitir a Grupo Famsa confirmar el refinanciamiento de los Bonos 2020 a través del procedimiento del Capítulo 11”, indica el documento.

Humberto Garza Valdez, CEO de Grupo Famsa, dio a conocer que más de 98 por ciento de los tenedores de bonos aprobaron el plan de reestructura de deuda de la compañía.