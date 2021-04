Banorte reducirá emisiones de carbono en 2050

Grupo Financiero Banorte firmó un acuerdo de sustentabilidad con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir sus emisiones de carbono y combatir el cambio climático.

Con ello, se convirtió en “signatario fundador” de la alianza Net Zero Banking Alliance (NZBA) impulsada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

“Con la firma de la alianza esperamos asegurar una economía verde y sustentable para las generaciones futuras”, externó Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte.

La NZBA es calificada como el acuerdo climático más importante para el sector bancario impulsado por la ONU. Con este acuerdo, se eleva el papel de los bancos como agentes de cambio en apoyo a la transición global de una economía con cero emisiones netas en carbono.

Esta alianza se desprende de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) que se presentará previo a la Cumbre Climática virtual de Jefes de Estados encabezada por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden el próximo 22 de abril.

Desde hace más de una década, Banorte ha impulsado acciones para hacer frente al cambio climático e incluir principios ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones.

En 2017 se convirtió en firmante de los Principios de Inversión Responsable y dos años después también fue signatario fundador de los Principios de la Banca Responsable.









