Banxico conversa con Amazon para nuevo sistema de pagos con códigos QR

Banxico está en conversaciones con Amazon para lanzar un nuevo sistema de pagos móviles, respaldado por el Estado, que permitiría a los consumidores pagar por compras en línea usado códigos QR, dijo el director general de pagos del banco.

Sería la primera vez que Amazon, la minorista en línea más grande del mundo, ofrece la tecnología de escaneo en México y eventualmente podría abrir una nueva base de clientes en un país donde más de la mitad de población no tiene una cuenta bancaria.

Foto: pixabya.com

El sistema de pagos, conocido como CoDi, administrado y creado por Banxico, permitirá a los clientes realizar pagos en línea y en persona a través de sus teléfonos inteligentes de forma gratuita utilizando códigos QR. Su objetivo es atraer a más personas al sector financiero formal.

Se espera un proyecto piloto este mes, dijo Banxico.

Mercado Libre en la competencia

Amazon y su rival argentino MercadoLibre, se han acercado a Banxico para analizar cómo incluir CoDi como una modalidad de pago adicional a las que actualmente tienen, dijo a Reuters Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de pago de la entidad monetaria.

"También nos han dicho que se podría implementar relativamente rápido", dijo a Reuters Cortina, agregando que CoDi fue diseñado para que pueda facilitar los pagos en línea tanto como en tiendas tradicionales.

Amazon no quiso hacer comentarios. MercadoLibre confirmó que su plataforma de cobro, MercadoPago, he estado en contacto con Banxico para buscar soluciones de pago digitales pero no dio mayores detalles.

La banca móvil es popular en otros mercados emergentes como China, India y Kenia, y ha sido impulsada por aplicaciones asequibles y fáciles de usar para las compañías privadas.

Foto: Reuters

Cortina dijo que los minoristas en línea no deberían tener problemas para incorporar la tecnología al mismo tiempo que los bancos y otros participantes en el sistema de pago interbancario existente, que es la base de CoDi.

Solo el 3.9 por ciento de las ventas minoristas se realizaron en línea en México el año pasado, según cifras de la empresa de investigación Euromonitor International, con Amazon y MercadoLibre entre los principales participantes.

Ambas minoristas desean alentar a los clientes no bancarizados a comprar en línea y permitir pagos en efectivo en tiendas de conveniencia. Amazon también lanzó su primera tarjeta de débito el año pasado, dirigida a consumidores sin tarjetas de crédito.

El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando a la tecnología financiera para ayudar a sacar a los mexicanos de la pobreza. La amplia aceptación de CoDi marcaría un paso importante en su estrategia de inclusión financiera.