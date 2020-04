Barómetro económico de The Economist pronostica "tormenta"

Los ejecutivos de las empresas del orbe pronostican tormenta económica para los próximos tres meses, según el Barómetro de Negocios Mundial, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

Los dos mil 700 ejecutivos encuestados en todo el planeta ubican el indicador del panorama económico en -39.2 puntos para el siguiente trimestre, por lo que piensan que será “mucho peor” que el actual, en medio de la contingencia global por el coronavirus.

En su último panorama económico, el Fondo Monetario Internacional pronosticó la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929.

The effects of covid-19 look like “a perfect storm for fraud” https://t.co/3LPi79bS7w — The Economist (@TheEconomist) April 22, 2020

“No es sorprendente que cuando se presentó una lista de selecciones de los ‘desafíos más importantes’ para su negocio en los próximos tres meses, 62 por ciento eligió "una escalada de la pandemia de Covid-19". Todas las demás opciones eran segundos distantes: las preocupaciones corporativas sobre el proteccionismo (13%), la escasez de talento y habilidades (13%) y las amenazas cibernéticas y el fraude (12.7%), que habían aumentado antes del brote, ahora están muy por debajo de la lista de preocupaciones de los ejecutivos”, detalla el estudio.

Por regiones, los más pesimistas son los europeos y los empresarios de la región de Asia Pacífico. Ambas regiones pusieron el indicador en un promedio de -40.4 puntos.

En contraparte, los menos pesimistas son los empresarios de Medio Oriente y África, al poner el indicador en -35.1 enteros.

La escala del Barómetro de The Economist se ubica entre 50 y -50 puntos.

“El optimismo es escaso en casi todas partes. La pandemia de Covid-19 ha llevado a bloqueos en toda la sociedad en todo el mundo, dejando de lado todo el comercio y los servicios que se consideran más esenciales, grandes porciones de países se están refugiando en sus hogares y el desempleo está aumentando”, señala la publicación elaborada en conjunto con la empresa SAS.

Aunque el pesimismo es generalizado, la percepción de los empresarios sobre su propia organización (-18 puntos) es menos sombría que para la economía global (-39); la de la región (-37); la del país (-36); la confianza del consumidor (-31) y la industria a la que pertenecen (-22).

Velocidad de la recuperación

Los ejecutivos esperan que la recuperación una vez que pase la pandemia será rápida.

“Por razones políticas humanitarias y cínicas básicas, los líderes de todo el mundo están presionando para reabrir sociedades cerradas, a pesar del consejo de la OMS de mantener el rumbo. China ya lo ha hecho. España e Italia, los países más afectados en Europa, podrían seguir pronto, aunque de manera vacilante. Y en Estados Unidos, ahora el epicentro de la pandemia en términos de casos absolutos, la administración Trump está agitando para levantar los bloqueos menos de un mes después de su implementación”, detalla el estudio.

Sin embargo, la Unidad de Inteligencia de The Economist advierte que el mundo no retrocederá repentinamente y continuará como si nada hubiera pasado.

Finanzas #Data | México, de los más afectados con caída del comercio

En números, 40% de los encuestados creen que tomaría menos de un año desde el brote para que su negocio se recupere.

No obstante, la mayoría (46%) espera que la recuperación tarde de uno a dos años, mientras que uno de cada 10 piensa que le tomará entre tres y cinco años. “El primero parece realista, el último desastroso”, detalla la publicación.