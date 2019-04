Beneficiaria de condonación fiscal en SLP desapareció en 2016

San Luis Potosí (OEM-Informex). El 1 de marzo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó créditos fiscales por 158 millones de pesos a la asociación civil Fomento al Futbol de San Luis Potosí que en ese momento manejaba los destinos del Club Atlético San Luis en la Liga de Ascenso Mx, bajo el mando del empresario Jacobo Payán Espinosa como presidente del club y del exfutbolista profesional Ricardo Pérez Amaral como vicepresidente.

Dos meses después del beneficio fiscal ambas figuras presentaron su renuncia al cargo por complicaciones que tuvieron para mantener a flote el equipo.

“Luego de tres años de haber adquirido la franquicia del Atlético San Luis de la Liga de Ascenso del futbol mexicano y de haber asumido la presidencia del equipo, hoy informo a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar al cargo que como presidente de la institución venía desempeñando”, relató Payán Espinosa a través de un comunicado de prensa. Era el jueves 5 de mayo de 2016.

Veinte días después la franquicia Atlético San Luis de la Liga de Ascenso desapareció según lo anunció en conferencia de prensa, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, el 25 de mayo de 2016.

Aun y cuando la directiva del equipo Atlético San Luis de la Liga de Ascenso MX recibió la condonación de 158 millones de pesos de créditos fiscales, un mes antes, en abril de ese mismo año, el presidente del club Jacobo Payan Espinosa declaró a los medios de comunicación estar cansado de ser el único que le invertía al equipo, ya que desafortunadamente no cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental, municipal y mucho menos de la iniciativas privada. En ese tiempo recién comenzaban funciones el gobernador Juan Manuel Carreras López y en la alcaldía de la capital, Ricardo Gallardo Juárez.

El número del inmueble donde supuestamente se encontraba la oficina de Fomento al Futbol de San Luis Potosí no se encuentra en la calle Cuauhtemoc, la numeración va de 10 en 10 / Foto: Especial

A principios de marzo de 2016 se dio a conocer que los jugadores del Atletico San Luis sumaban tres quincenas sin cobrar y entre ellos se encontraban figuras de la talla de César Villaluz, ex del Cruz Azul y Campeón del Mundo con México en la Sub 17, así como de la joven promesa Othoniel Arce, quien jugó con la Selección Mexicana Sub 22 y militó en equipos de Grecia y España.

Según datos oficiales la asociación civil Fomento al Futbol de San Luis Potosí tenia dos domicilios fiscales.

Uno en Cuauhtémoc 470 en El Barrio de Tequis, a donde El Sol de San Luis acudió y descubrió que tal numeración no existe, sino que salta del 465 al 475. Un inmueble, el 465, es una vivienda abandonada y el 475 es la Casa de Asistencia “Protección A La Joven de San Luis Potosí A.C. El otro domicilio fiscal corresponde a la avenida Venustiano Carranza 303, en la zona centro de la capital potosina, que corresponde al tradicional restaurante “La Parroquia” del empresario Jacobo Payán Latuff, padre de quien se desempeñó como presidente del Club Atléetico San Luis. Ambos personajes fueron tratados de localizar por El Sol de San Luis, sin embargo se encuentran fuera de la entidad.

La actual franquicia del Atlético de San Luis, campeona de la Liga de Ascenso MX y que encabeza Alberto Marrero, como presidente del club, no tiene ninguna relación con la extinta franquicia futbolera que manejó la Asociación civil Fomento al Futbol de San Luis Potosí y que fue beneficiaria de la condonación fiscal.