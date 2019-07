Beneficiarios de apoyos sociales no saben usar cuentas

MADRID. El gobierno de México y la banca deben hacer un esfuerzo conjunto para educar financieramente a la población y que haya más responsabilidad en el manejo de las cuentas donde se hacen las transferencias monetarias de apoyos sociales.

Diana Mejía, especialista senior en Desarrollo Productivo y Competitividad del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), señaló que en el caso de la población que recibe transferencias monetarias del gobierno, en promedio 70 por ciento dice no estar bancarizada, pese a contar con una tarjeta y una cuenta.

"Las personas no saben que tienen una cuenta porque simplemente les dan una tarjeta para que puedan extraer transferencias, pero no les dan más información. Entonces por lo regular extraen la totalidad del efectivo cuando se les deposita, porque creen que si lo dejan ahí lo pierden o que el gobierno no les va a dar más. No acceden a otros servicios".

En entrevista con El Sol de México durante el EduFin Summit 2019, la especialista agregó que en el caso de México, donde se darán los apoyos sociales por medio de tarjetas y sin intermediarios deberá haber un esfuerzo conjunto de orientación junto con la banca.

En su opinión, una de las razones del bajo crecimiento económico de México es la falta de educación financiera, pues tiene una correlación con la informalidad.

"Las personas informales, sin ingresos estables, por lo regular están excluidas del sistema financiero, y una medida de incluir a la población en el mercado formal es a través de las educación financiera", apuntó Mejía.

Las cifras del Inegi indican que tan solo en el país, 52 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad, lo que reduce los ingresos tributarios, afecta a las inversiones y, en consecuencia, el crecimiento, indicó.

Uno de los retos para México y la región es aumentar el uso de los servicios financieros. Datos del Banco Mundial indican que en los países desarrollados la bancarización es de 94 por ciento de la población adulta. En los países en vías de desarrollo es de apenas 63 por ciento, pero en México está por debajo de esto.