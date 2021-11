Cómo cancelar una tarjeta de crédito de forma sencilla

Cuando se trata de cancelar una tarjeta de crédito, muchas veces pensamos en los complicados trámites, además de las distintas trabas que podemos encontrar en las instituciones financieras. Sin embargo, hoy en día este proceso no es tan complicado.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) da una serie de sencillos pasos para poder realizar una cancelación de manera correcta y sin problemas que nos afecten a la larga, pues los bancos tienen la obligación de facilitar este trámite.

Mi tarjeta de crédito debe estar en 'ceros'

Para poder realizar una cancelación de manera efectiva, lo primero es verificar que no existe ningún movimiento a favor o pago en contra dentro de nuestra cuenta, pues esto puede provocar que la institución financiera no nos permita realizar la cancelación.

Por eso, se recomienda imprimir un historial de todos los movimientos que se hayan realizado con la tarjeta de crédito y verificar que todos los cargos realizados queden finiquitados.

Procura dar de baja los cobros a la cuenta

En ocasiones, cuando se cancela una tarjeta, los pagos domiciliados a la cuenta también son declinados, sin embargo, en ocasiones ese tipo de cobros no permiten poder dar de baja correctamente la cuenta.

Es recomendable cancelar de manera anticipada los medios de pago asociados con la cuenta en donde se realizan los cobros, con el fin de que la institución financiera no encuentre movimientos recientes.

Comunicar a la institución financiera nuestra intención de cancelar la cuenta

Las distintas instituciones bancarias cuentan con números de teléfono, así como correos con los cuales nos podremos comunicar para dar de baja nuestra cuenta. Asimismo, cuentan con una serie de condiciones de cancelación las cuales difieren de cada institución.

Es recomendable antes de presentar la solicitud de cancelación tener en cuenta todas las condiciones que exigen los bancos y tener todo preparado con anterioridad. Además. la institución está obligada a proporcionar un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio para llevar a cabo el proceso.

Una vez en contacto con la institución, cada uno cuenta con una serie de pasos y requisitos diferentes, así como acudir de manera presencial para realizar la entrega del plástico.

Este trámite es completamente gratuito

Para realizar la cancelación, la Condusef señala que ningún banco podrá penalizar o cobrar alguna comisión por este trámite, pues es gratuito.

Como recomendaciones , la Condusef señala que es importante no contar con adeudos en la cuenta, pues en caso de no liquidar el total de la deuda, la terminación de contrato no surtirá efecto .

Al momento de realizar este proceso de cancelación, cabe señalar que la institución financiera debe informar de cuánto es el adeudo a más tardar el siguiente día hábil a partir del día en que fue presentada la solicitud de cancelación.

Una vez realizado todo el proceso, el banco tiene la obligación de entregar la finalización del contrato dentro de los diez días hábiles o en la siguiente fecha de corte. Es importante contar con el documento en caso de alguna aclaración posterior.

Recomendaciones adicionales:

La Condusef señala que es importante notificar a las instituciones de Información Crediticia (Buró y Círculo de Crédito) cuando la cuenta haya sido cancelada o pedir un reporte para verificar que no existe deuda alguna.

(Buró y Círculo de Crédito) cuando la cuenta haya sido o pedir un reporte para verificar que alguna. Se recomienda cancelar las tarjetas de crédito que no utilizas, pues aunque estén en ceros, algunas instituciones financieras cobran comisiones por no contar con un saldo mínimo.

En caso de alguna duda o reclamación en caso de encontrar un problema al momento de cancelar una cuenta con alguna institución bancaria, la Condusef cuenta con el número telefónico 55-5340-0999, así como la página web condusef.gob.mx/.