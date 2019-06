Continuaré hablando de amparos contra Santa Lucía: AMLO a abogados

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados que continuará hablando de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía y rechazó que su postura influya en la decisión del Poder Judicial de la Federación.

“Se enojan los de una asociación de abogados diciendo que para qué toco yo este tema aquí. No, aquí se toca todo lo público, hacer la vida pública cada vez más pública. Y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no procede; en este caso, si procede la investigación o no procede la investigación”, expresó durante la conferencia mañanera.

Luego de que los abogados reclamaron que sus acciones en los medios, puede ejercer presión social sobre los jueces, para fallar en favor del proyecto del presidente, a la vez que exigieron, desista de exhibir a los demandantes durante las conferencias de prensa.

López Obrador comentó que los abogados están vinculados a personas con intereses en el extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, quienes hasta usan drones para corroborar que no hayan iniciado la construcción en Santa Lucía.

Insistió en que están muy molestos porque se echó atrás el proyecto de Enrique Peña Nieto y pretenden detener el “Felipe Ángeles” con amparos.

“Quedaron molestos, no se resignan a que ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y que puedan pararlo con procedimientos judiciales, con amparos. Y son personas vinculadas a los que no nos ven con buenos ojos”, opinó.