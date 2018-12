Corona quiere salvar a océanos con anillos biodegradables en sus latas

Cyrill Gutsch, un diseñador y estratega alemán pero radicado en Nueva York, se ha propuesto un verdadero desafío: salvar los océanos. La ruta: eliminar o reutilizar el plástico en la cadena de suministro de las grandes compañías.

Gutsch es el fundador de Parley for the Oceans, una empresa que ya congrega a marcas de la talla de Adidas y ha hecho posible que el Real Madrid use una camiseta hecha con una fibra a partir de botellas de plástico recuperadas del mar.

Parley for the Oceans colaboró recientemente con la diseñadora Stella McCartney en la elaboración de zapatillas, equipos de yoga y accesorios a partir de ese material.

En una entrevista a la revista Vogue, Cyrill Gutsch dijo que recibe muchas solicitudes de compañías para colaborar, pero aclara que trabajará sólo con aquellas dispuestas a llegar hasta el final en sus esfuerzos sostenibles. "No sólo con un artículo o para un truco de relaciones públicas".

El proceso de transformar una marca puede demorar dos años: profundizamos en su cadena de suministro y eliminamos sustancias como el plástico y los productos químicos, pero se necesita paciencia.

Tienen que pensar a largo plazo, dijo. Así lo hizo con Corona, la primera marca mundial de cerveza en usar anillos de empaque sin plástico. Es un programa priloto, dijo a El Sol de México, Clarissa Pantoja, directora general de la marca en México, quien aseguró que esta iniciativa se implementará en las playas de Tulum.

“Es super importante decir que es un cartón (hecho) con fibras naturales de plantas y no hay daño para el medio ambiente, porque son 100 por ciento biodegradables”, y a diferencia del plástico, este material se degrada al contacto con la luz y el agua y se reintegra totalmente a la naturaleza en 200 días.

El programa no tiene una temporalidad determinada, pues estudiarán cuál es su impacto para definir si escalan el proyecto.

Otro objetivo es fomentar la concientización de los consumidores de la cerveza en materia medioambiental, dijo la ejecutiva.