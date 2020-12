Covid-19 disminuye ingresos en cuatro de cada 10 mexicanos

Entre abril y julio de 2020, los ingresos de cuatro de cada 10 mexicanos disminuyeron gracias a la pandemia del coronavirus, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el organismo, sólo en el séptimo mes del año, al menos 14.8 millones de personas vieron afectadas sus ganancias por la crisis sanitaria, cifra menor respecto a los 15.7 millones de individuos reportados al inicio del segundo trimestre de 2020.

Durante el lapso de referencia, el Gobierno Federal endureció las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus en el país, como el cierre de establecimientos, reducción de horas laborales o implementación de trabajo a distancia.

Para cualquiera de estos casos, diversas empresas hicieron recortes salariales a sus empleados de hasta el 50 por ciento, argumentando que era para paliar los estragos financieros por el Covid-19 y no disminuir la plantilla laboral.

Como consecuencia de las bajas en los ingresos, que afectó a seis de cada 10 hogares, la gente recurrió a la venta de un bien o a pedir prestado para poder sobrellevar el impacto en la reducción del ingreso.

Pero el problema no solamente fue el recorte del sueldo, pues el INEGI destacó que una de cada 10 personas no tenía el equipamiento necesario para trabajar a distancia, mientras que ocho de cada 10 mexicanos no estaba en las condiciones necesarias para realizar estas actividades.