¿Cuál es el origen de Temu? El Amazon chino que invadió México con publicidad

Temu es una aplicación que ofrece todo tipo de productos: desde ropa hasta artículos de belleza y tecnología, que recientemente cobró relevancia en México por la accesibilidad en el costo de sus artículos, los cuales vienen directamente desde China.

Este mercado en línea está operado en dicho país por PDD Holdings y cuenta con sedes en Boston, Estados Unidos y Dublín, Irlanda.

Temu empezó a funcionar en el país norteamericano desde septiembre de 2022 como una aplicación para apoyar a pequeños comerciantes, a los cuales se les permite seguir a tiendas individuales y ponerse en contacto con ellas de forma directa.

¿De dónde surgió Temu?

La plataforma Temu tiene una marca hermana que se llama Pinduoduo la cual fue fundada en 2015 y también es una aplicación de comercio electrónico pero su objetivo es conectar compradores con fabricantes y proveedores (principalmente agricultores).

En 2019, Pinduoduo comenzó a hacer inversiones para mejorar la logística y en ese camino Temu surgió en Asia y debido a su éxito, llegó a EU para posteriormente ampliar sus ventas en México

La aplicación llegó a México con el objetivo de competir contra Amazon y desde el inicio, su estrategia fue tener gran variedad de artículos con precios bajos que durante los primeros meses de su llegada, invadió las redes sociales con publicidad.

El nombre Temu significa: TEAM UP, PRICE DOWN (Entre Todos, Bajamos Precios), y a diferencia de otras plataformas, sólo comercializa artículos de terceros, es decir, no vende productos marca Temu, a diferencia de Shein.

Agunas de las categorías en las que Temu en lista sus artículos son hogar, jardín, ropa de hombre y mujer, joyas y accesorios, belleza y salud, electrónica, moda infantil, zapatos y bolsos.